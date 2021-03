Lichtblick in der Messe Wien

„Wir setzen alles daran, dass das Messedoppel wie geplant Ende Mai stattfinden kann. Das bietet allen Beteiligten Planungssicherheit. Ein hochhochprofessionelles Hygiene- und Präventionskonzept, sowie hochmoderne Be- und Entlüftungssysteme in den Hallen der Messe Wien sorgen für beste Bedingungen für Aussteller und Besucher. Wir sind voller Zuversicht und freuen uns auf zwei erfolgreiche Messen. “ Edi Seliger, Head of Operations Living and Construction.

Mehr Infos zum Lichtblick: https://www.livingandconstruction.at/de-at/wohnen1/mai-als-lichtblick.html

Wohnen & Interieur, 26.-30. Mai 2021, Messe Wien, www.wohnen-interieur.at

Wiener Immobilien Messe, 29.-30. Mai 2021, Messe Wien, www.immobilien-messe.at

Quelle: Reed Exhibitions Austria, (c) Sebastian Datzreiter, David Faber