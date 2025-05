Liebherr-Hausgeräte ermöglicht mit den MyStyle Getränkekühlern professionelle Kühlung mit Persönlichkeit

Ob für Vereine, Hotels, Bars, Bäckereien, Werkstätten oder Restaurants: Die MyStyle Professional Getränkekühler lassen sich im Design und in der Ausstattung flexibel an spezifische Bedürfnisse und das individuelle Corporate Design anpassen.

MAXIMALE INDIVIDUALITÄT FÜR EINZIGARTIGE MARKENPRÄSENZ

Logos, Muster, die Farbe der Corporate Identity oder individuelle Designs, die das Unternehmen widerspiegeln? Mit der MyStyle Professional-Serie von Liebherr werden Getränkekühlschränke den eigenen Vorstellung entsprechend gestaltet. Im intuitiven Online-Konfigurator stehen verschiedene Modelle zur Auswahl, die anschließend individuell konfiguriert werden können. So repräsentiert der Getränkekühlschrank das unverwechselbare Branding und stärkt die Markenbindung.

Neben der Gestaltung des Außendesigns, kann auch die Innenausstattung der MyStyle Professional Getränkekühlschränke mit frei kombinierbaren Ausstattungsoptionen nach Bedarf ausgewählt werden. Ob höhenverstellbare Ablageflächen, die sich an die Flaschen- oder Gebindegrößen anpassen, Griffe oder Beleuchtung – jede Komponente wird den Bedürfnissen des professionellen Arbeitsalltags gerecht.

Die MyStyle Professional Getränkekühler sind in den Modellen MRFIvc 3501 mit Volltür, sowie MRFIvc 3511 mit Glastür erhältlich und bieten in Hinblick auf technische Details einige Vorteile. Das dynamische Kühlsystem mit Ventilator kühlt frisch eingelagerte Ware zügig ab und sorgt dabei für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Innenraum. Alle Geräte verfügen zudem über selbstschließende und bruchsichere Türen mit einem Öffnungswinkel von 90° und lassen sich über mechanische Drehregler bedienen. In Kombination mit einem Tragrost mit Auszugstopp, der Stabilität und sicheres Arbeiten garantiert, sind die MyStyle Professional Getränkekühler der ideale Begleiter im anspruchsvollen Arbeitsalltag.

DESIGN TRIFFT AUF EFFIZIENZ

Neben dem stilvollen Äußeren überzeugen die MyStyle Getränkekühlschränke mit der bewährten Liebherr-Qualität: Sie sind energieeffizient, langlebig und sorgen mit starker Kühlleistung dafür, dass Getränke bei minimalem Energieverbrauch schnell auf die perfekte Temperatur gekühlt werden – auch an heißen Tagen.

IN VIER SCHRITTEN ZUM ERGEBNIS

Die Bedienung des Online MyStyle Professional-Konfigurators von Liebherr ist einfach und erfolgt in vier Schritten:

Erst das Wunschmodell auswählen. Anschließend die Farbe aussuchen oder das individuelle Branding hochladen. Danach kann nach Belieben und Bedarf die bevorzugte Ausstattung bestimmt werden. Über eine 3-D-Ansicht bietet der Konfigurator direkt bei jeder Auswahl eine entsprechende Voransicht. Abgeschlossen wird die Konfiguration mit Eingabe der Wunschadresse, an die das Modell geliefert werden soll.

DIE GETRÄNKEKÜHLSCHRANK AKTION: 5 JAHRE GARANTIE

Zusätzlich zu den MyStyle Modellen bietet Liebherr ein umfassendes Portfolio an Getränkekühlschränken für alle Betriebe, die lieber auf klassische Designs setzen. Auch diese überzeugen mit hocheffizienter Kühlung, ergonomischer Bedienung und einer ansprechenden Präsentation. Im Rahmen der Getränkekühlschrank Aktion von 01. April bis 31. August 2025 bietet Liebherr nach Registrierung über das Onlineformular eine verlängerte Garantie von 5 Jahren. Damit setzt Liebherr ein Zeichen für die Langlebigkeit und unvergleichliche Qualität der Geräte.

Weitere Informationen zur Aktion gibt es unter home.liebherr.com/promotions

Quelle: Liebherr