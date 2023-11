Liebherr-Hausgeräte – Höchster Genuss mit den Zigarren- und Weinschränken

PERFEKTE LAGERUNG FÜR HÖCHSTE ZIGARREN-QUALITÄT

Zigarren-Aficionados finden im eleganten Humidor von Liebherr-Hausgeräte einen Ort voll innovativer Technologien für unvergleichlichen Genuss. Präzise Features sorgen dafür, dass die sensiblen Genussmittel ihre Aromen entfalten und zu jeder Zeit in perfekter Qualität erlebt werden können. Ob im privaten Umfeld oder in einer Zigarren-Lounge – das schlicht-elegante Design ist in jeder Umgebung ein Highlight, das sowohl Einzel-, als auch Kistenlagerung ermöglicht.

Luftfeuchtigkeit



Ein wichtiger Faktor für ein einzigartiges Zigarrenerlebnis ist die Luftfeuchtigkeit. Mit drei unterschiedlichen getrennten Regelkreisläufen und vier Ventilatoren ausgestattet, sorgt der Humidor von Liebherr-Hausgeräte für optimales Lagerklima. In wenigen Handgriffen kann die Luftfeuchtigkeit individuell je nach Zigarrenart und gewünschtem Rauchgenuss eingestellt werden. Um sicherzustellen, dass stets eine konstante Luftfeuchtigkeit herrscht, reguliert der Humidor die Werte nach jeder Türöffnung innerhalb weniger Sekunden. Zusätzlich verhindert ein automatischer Alarm, dass die Tür zu lange geöffnet bleibt.



Temperatur



Aficionados wissen, dass auch die Temperatur für den Geschmack und den Wert der Preziosen entscheidend ist. Temperaturschwankungen können dazu führen, dass Zigarren ihr Volumen verändern und ungenießbar werden. Um dies zu verhindern, sorgen die integrierte Temperaturkontrolle und ein eigener Ventilator dafür, dass der individuell eingestellte Temperaturwert zu jeder Zeit konstant bleibt. Durch die getrennte Steuerung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit können diese Komponenten unabhängig voneinander kontrolliert werden.

Hygiene

Als Naturprodukte sind Zigarren auf ein einwandfreies hygienisches Milieu angewiesen. Die verarbeiteten Materialien bieten höchste Hygienestandards für eine optimale Lagerung. Holzteile aus spanischem Zedernholz im Innenraum stellen eine natürliche Umgebung für Zigarren her und können entnommen und einzeln gereinigt werden. Auch der Kunststoff ist Schäden gegenüber unanfällig. Zusätzlich sorgt ein integrierter Aktivkohlefilter für optimale Luftqualität.



Liebherr Hausgeräte Zigarrenschrank mit Holzborde

BRING THE WINE & POP THE CHAMPAGNE: DIE WEINGERÄTE



Ob nobler Sauvignon, delikater Muskateller oder luxuriös sprudelnder Champagner – Liebherr-Hausgeräte schafft mit der neuen Generation an Weinlagergeräten optimale Voraussetzungen für intensive Genussmomente. Aufgeteilt in die Serien GrandCru, GrandCru Selection und Perfection werden verschiedene Modelle den individuellen Anforderungen gerecht. Gewohnt hohe Ingenieurskunst trifft in allen Geräten auf modernes und intuitives Design.

Weinlagerschrank von Liebherr Hausgeräte

Die Weinlagerschränke stellen mit dem sorgfältigen Zusammenspiel aus Temperatur und Luftfeuchtigkeit in jedem Raum ideale Lagerbedingungen her, damit die Weine ihre Aromen entfalten können. An den hohen Standards von echten Weinkellern orientiert, erfüllt Liebherr-Hausgeräte mit den innovativen Weinlagerschränken die fünf wichtigsten Aspekte in Sachen Weinkühlung.

Temp Protect Plus sorgt durch zwei Temperatursensoren für konstante Temperaturen und schützt damit den Charakter des Weins. Für geschmeidige Korken und eine geschütze Weinlagerung kann die Luftfeuchtigkeit mit HumiditySelect oder HumidityControl individuell eingestellt werden. Modelle mit Glastür verfügen außerdem über den UV Protect Plus-Mechanismus, der die Weine durch eine einzigartige Dreifach-Anti-UV-Verglasung vor unerwünschten Alterungsprozessen durch UV-Strahlen schützt. Der FreshAir-Aktivkohlefilter neutralisiert Fremdgerüche und verhindert dadurch ungewollte Geschmacksveränderungen. Für die ungestörte und erschütterungsfreie Reifung des Weins sorgt die Vibrate Safe-Technologie – ein ganzheitlich vibrationsgedämpftes Kühlsystem.

Liebherr Hausgeräte mit VibrateSafe-Technologie

Neben der präzisen Technologie überzeugt Liebherr-Hausgeräte auch mit einem detailreichen Design. Features wie die EasyFill-Beladehilfe und der SelfClosing-Mechanismus ermöglichen einfaches und behutsames Öffnen und Befüllen des Weinschrankes, indem die Tür ab einem Öffnungswinkel über 90° automatisch geöffnet und bei einem Winkel von unter 90° automatisch geschlossen wird. Das Innenleben aus edlen Holzborden sorgt für eine ergonomische Lagerung der Flaschen und macht die Weinlagerschränke in Kombination mit der vertikalen LightColumn LED-Beleuchtung zu einem Statement-Piece.

Liebherr Hausgeräte mit EasyFill-Beladehilfe

Alle Informationen zu den Geräten sind unter home.liebherr.com zu finden

Quelle: Liebherr