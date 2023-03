Liebherr-Hausgeräte – Mit der Energiebonus Aktion bares Geld und Energie sparen

► ENERGIEEFFIZIENZ. EIN GERÄTELEBEN LANG.

Bei Liebherr-Hausgeräte steckt Innovationskraft in jedem Detail und jedem Produkt. In jeder Produktkategorie profitiert man von höchster Qualität und wertvollen technologischen Entwicklungen. Die Entscheidung für einen Kühl- oder Gefrierschrank von Liebherr-Hausgeräte ist damit auch die Entscheidung für einen bewussten Umgang mit Ressourcen und der Schritt in ein nachhaltigeres Leben. Die Kühl-, Gefrier- und Kombinationsgeräte von Liebherr-Hausgeräte zeichnen sich durch einen annähernd gleichbleibenden Energieverbrauch über die gesamte Nutzungszeit hinweg aus. Liebherr-Hausgeräte setzt aufgrund von Produktverantwortung und Langlebigkeit auf Isolationspaneele mit Kieselsäure, welche über Jahre hinweg eine stabile Isolierung und damit auch anhaltende Energieeffizienz versprechen. So bieten die Geräte neben bester Isolation auch eine herausragende Balance aus Geräuschklasse, Volumen und Kühlleistung, umhüllt in erstklassigen Designs. Die Null-Grad-Fächer bieten dabei extra viel Platz.

► DER LIEBHERR-ENERGIESPARBONUS.

Mit Liebherr-Hausgeräte bares Geld und Energie sparen: Beim Kauf eines Modelles mit der Energieeffizienzklasse A der Liebherr Kühl- und Gefrierkombinationen kann ab sofort ein Energiebonus von 150 Euro pro Gerät zurückgeholt werden. Auf weitere Geräte der Energieklasse B bis D werden zwischen 100 und 50 Euro eingespart. Damit spart man nicht nur kurzfristig bares Geld, sondern profitiert auch nachhaltig von geringeren Stromkosten und schont nebenbei auch noch die Umwelt.

► UND SO EINFACH FUNKTIONIERT ES:

Der Aktionszeitraum läuft von Anfang März bis 31. August 2023 und ist auf den Kauf von Energiebonus-Modellen der Klasse A bis D in Österreich gültig. Nach dem Erwerb des Lieblingsgerätes im Handel registriert man sich einfach online mit der Seriennummer des Gerätes bis zum 30. November 2023. Die Auszahlung der Prämie erfolgt innerhalb von 3 Wochen nach der Registrierungsbestätigung. Alternativ kann das gewünschte Modell auch ganz einfach im Liebherr-Hausgeräte Onlineshop erworben werden. Der Abzug des Energiebonus erfolgt direkt im Warenkorb.

Mehr Informationen zur Energiebonus Aktion und die teilnehmenden Modellen sind unter Energiebonus Aktion – bis zu 150 Euro sparen | Liebherr zu finden.

„Bei der Anschaffung von neuen Kühl- und Gefriergeräten ist die Energieeffizienz eines der wichtigsten Kaufkriterien. Liebherr als Spezialist für Kühl- und Gefriergeräte legt bei der Entwicklung einen großen Wert auf energiesparende Geräte und erreicht dank energetisch durchdachter Kühlung die besten Energieeffizienzklassen. Mit unserer Energiebonus Aktion wollen wir unsere Kund:innen nicht nur langfristig beim Strom sparen unterstützen, sondern bewusst den Kauf von energieeffizienten Geräten fördern“ , so Manuel Eder, Regional Communication Manager von Liebherr-Hausgeräte Österreich.

► DIE INNOVATIVE BIOFRESH-TECHNOLOGIE VON LIEBHERR-HAUSGERÄTE.

Wer kennt diese Alltagssituation nicht: Der Kühlschrank wird geöffnet und man entdeckt den verwelkten Kopfsalat im Gemüsefach. Genau dafür entwickelte das Familienunternehmen die innovative Frischetechnologie. Die langlebigen und energieeffizienten A-Geräte von Liebherr-Hausgeräte überzeugen mit der integrierten BioFresh-Technologie, die Obst und Gemüse im Vergleich zu herkömmlichen Kühlgeräten bis zu 10-mal länger frisch halten. Auch Fleisch, Fisch sowie Milchprodukte bleiben deutlich länger frisch als in Kühlschränken ohne BioFresh Schublade.

► LEBENSMITTELVERSCHWENDUNG VERMEIDEN UND GELD SPAREN.

Bis zu 900.000 Tonnen an Lebensmitteln landen in Österreich jährlich im Abfall. Als größter Verschwender gilt der Privathaushalt mit einem Anteil von 58 Prozent. Dies entspricht pro Haushalt durchschnittlich circa 800 Euro pro Jahr. Mit der BioFresh-Technologie von Liebherr-Hausgräte werden diese kostbaren Lebensmittel bei fast 0 Grad Celsius gelagert und bleiben somit länger frisch und knackig. Auch bei der Produktverantwortung ist sich Liebherr-Hausgeräte sicher: Langlebige und effiziente Geräte sind die Zukunft des Kühlens – nicht nur für die Verbraucher, sondern auch für die gesamte Umwelt.

Alle Informationen zu Liebherr-Hausgeräte sind unter home.liebherr.com zu finden.

Quelle: Liebherr