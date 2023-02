LIEBHERR-HAUSGERÄTE präsentiert im Rahmen der Roadshow Produktneuheiten im neuen LIEBHERR-TRUCK.

Um den persönlichen Austausch mit dem Fachhandel zu stärken, ist Liebherr-Hausgeräte kein Weg zu weit. Der 17 Meter lange und knapp 35 Tonnen schwere „Showroom auf Rädern“ macht sich mit einer Fläche von 65 m2 und erfahrenen Liebherr-Produktexpert:innen auf die große Reise durch Europa und bietet damit geladenen Kund:innen die Möglichkeit, die Liebherr-Qualität aus nächster Nähe zu erleben.

Heute wie damals: Qualität bleibt bestehen

Ein „Schaufenster auf Rädern“ gab es von Liebherr-Hausgeräte bereits vor über 60 Jahren zu bewundern. Damals machte sich ein umgebauter Kleintransporter L319 auf die Reise durch Deutschland und stellte die neusten Kühl- und Gefriergeräte vor. Kund:innen und Händler hatten dazumal schon die Möglichkeit, vollständig in die Produktvielfalt von Liebherr-Hausgeräte einzutauchen. Heute im neuen Markenbild: Das Familienunternehmen lässt den Liebherr-Truck heuer in neuer Hülle erstrahlen und verbindet damit Tradition mit Innovation.

99 Tage „On the Road“

Ländertouren sind schon lange nichts mehr nur für große Musiker. Denn Liebherr-Hausgeräte hat es sich zur Aufgabe gemacht, im Frühjahr und im Sommer 2023 vielzählige Städte in Europa zu durchreisen. Auf der Straße oder an einem festen Standort: der monumentale Liebherr-Truck macht schon von weitem auf sich aufmerksam und führt im Inneren eine Auswahl der neuesten Produkte mit sich. Der Truck wird in insgesamt 36 Städten zu bestaunen sein. Der Startschuss dazu wird am 24. Februar 2023 im deutschen Ochsenhausen erteilt. Nach 99 Tagen und zahlreichen Stopps in Slowenien, Ungarn, Tschechien und der Slowakei erreicht der Liebherr-Truck am 05. Juni 2023 in Breslau, Polen seine Endstation.

Die österreichische Tour beginnt am 27. Februar 2023 in Nenzing. Danach führt der Weg über Telfs und Lienz weiter nach Salzburg und Linz. Am 13. März 2023 erreicht der Truck St. Pölten und nähert sich somit immer mehr der Hauptstadt, bis das mobile Schaufenster am 15. März und 16. März 2023 in Wien seinen Halt macht. Anschließend werden die Städte Leoben, Graz und Villach besucht. Mit ausfahrbaren Seitenteilen des Trucks heißt man mit offenen Türen die geladenen Gäste willkommen und präsentiert die insgesamt 17 neuen Geräte für den privaten und gewerblichen Gebrauch in einer ganz besonderen Art von Showroom. Der persönliche Austausch mit dem Fachhandel steht während der Tour im klaren Fokus.

Manuel Eder, Regional Communication Manager von Liebherr-Hausgeräte Österreich:„Unsere Liebherr Schulungstour durch alle Bundesländer hat sich schon seit Jahren als fixer Bestandteil unserer Verkaufsaktivitäten etabliert. Innovationen direkt am Gerät zu präsentieren, hat sich bewährt und vor allem der persönliche Austausch wird sehr geschätzt. In den letzten Jahren konnten wir unsere Tour nicht wie gewohnt stattfinden lassen und deshalb freuen wir uns nun umso mehr, unseren Fachhandelspartnern zahlreiche Innovationen und neue Features live zu präsentieren zu dürfen. Neu sind in diesem Jahr nicht nur die Geräte, sondern auch das Format des Events und so touren wir erstmalig mit einem Liebherr-Truck durch Österreich. Auf eindrucksvollen 65 m² entdeckt man unsere Produktwelt in einem mobilen Showroom auf hautnah“.

► VIENNA ALERT! MARK YOUR CALENDER: 15. BIS 17. MÄRZ 2023.

LIEBHERR-TRUCK x „WOHNEN & INTERIOR“ MESSE WIEN:

Bühne frei für Liebherr-Hausgeräte! Die Messe Wien öffnet im März 2023 wieder ihre Tore für Österreichs größte Messe „Wohnen & Interieur“. Auch der Liebherr-Truck macht im Zuge seiner Roadshow Halt und wird von 15. bis 17. März 2023 in der Halle A vor Ort zu bestaunen sein.

Besucher:innen in Wien haben so die Möglichkeit, auf einer Liebherr-Präsentationsfläche von 65 m² vollständig in das mobilen Liebherr-Schaufenster einzutauchen um die innovative Produktwelt von Liebherr-Hausgeräte hautnah in einem beispiellosen Setting zu erleben. Die beliebte Messe gilt als Drehscheibe für Produktneuheiten und Trends mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Regionalität. Unter dem Motto “5 Tage Wohnsinn” treffen hier Wohntrends, Immobilien und Reiseinspiration aufeinander.

Die „Wohnen & Interieur“ wird gemeinsam mit der “Ferien-Messe Wien” und der “Wiener Immobilien Messe” als Messe-Triple stattfinden.

Mehr Informationen sowie Messe-Tickets sind unter wohnen-interieur.at erhältlich.

Alle Informationen zu Liebherr-Hausgeräte sind unter home.liebherr.com zu finden.

Quelle: Liebherr