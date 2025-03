Liebherr-Hausgeräte tourte im Rahmen der Roadshow durch Österreich

Spannende Gespräche über die neuesten Entwicklungen und Austausch über Zukunftstrends in einer inspirierenden Atmosphäre – die Liebherr-Roadshow war geprägt von hoher Fachkompetenz und einer starken Begeisterung für die Zukunft der Kühl- und Gefriertechnik. Geschäftspartnern und Fachhändlern wurde in gesamt zehn Städten die Möglichkeit geboten, die neuesten Innovationen zu entdecken und einen Blick hinter die Kulissen von Liebherr zu werfen.

PRODUKT-HIGHLIGHTS DER LIEBHERR ROADSHOW



Im Mittelpunkt der Roadshow standen die neuesten Highlights aus dem Bereich der Kühl- und Gefriertechnik. Besonders hervorgehoben wurde der FNXa 522i, der weltweit erste kreislauffähige Gefrierschrank, der als ein Meilenstein für eine zirkuläre Wirtschaft gilt und einen neuen Standard in der Branche setzt. Ebenso beeindruckend waren die neuen French-Door-Geräte, die durch ihre außergewöhnliche Funktionalität und ihr elegantes Design mit innovativen Features überzeugen. Ein weiteres Highlight waren die Energieeffizienz-Champions im Einbaugeräte-Bereich, die Liebherr als Vorreiter im Bereich nachhaltiger Technologien erneut bestätigten. Darüber hinaus wurden die neuen Unterbaugeräte präsentiert, die mit flexiblen Designs und verbessertem Fassungsvermögen den wachsenden Trend zu höheren Küchen widerspiegeln.

VR-EXPERIENCE: EIN BLICK HINTER DIE KULISSEN



Die Roadshow bot nicht nur einen umfassenden Einblick in diese Innovationen, sondern auch eine faszinierende VR-Experience, bei der Teilnehmer in die Produktionswelten von Liebherr eintauchen konnten. Mithilfe von Virtual-Reality-Brillen wurden spannende Einblicke in die Herstellung der Geräte gewährt, wodurch die technologische Expertise von Liebherr auf eindrucksvolle Weise erlebbar gemacht wurde.

Marketingleiter Manuel Eder bei der Roadshow

