﻿Liebherr mit eigenem Showroom auf ﻿der Milan Design Week 2026

Für „Momente voller Genuss“ eröffnet Liebherr‑Hausgeräte zur Milan Design Week 2026 seinen temporären Liebherr Experience Showroom und lädt Besucher:innen ein, besondere Momente zu erleben, in denen Frische auf Genuss trifft. Mit Fokus auf sein umfassendes Portfolio für unterschiedliche Nischen an Einbaugeräten überzeugen die Modelle mit den bislang größten BioFresh‑Fächern, bestmöglicher Energieeffizienz sowie hochwertigen Designmerkmalen wie der LightTower‑Beleuchtung und SmartSteel‑Rückwänden. Zusätzliche Funktionen wie VarioTemp, IceMaker, NoFrost und der smarten Vernetzung via SmartDevice bieten sie maximalen Komfort und zeigen, wie innovative Kühltechnologien und anspruchsvolles Design harmonisch zusammenspielen.

Temporärer Liebherr Experience Showroom im Herzen Mailands

Während der Milan Design Week findet nicht nur die internationale Küchenmöbelmesse EuroCucina statt – die Stadt lädt zudem zu zahlreichen Workshops, Pop‑up‑Stores und Showrooms ein. Mitten in diesem kreativen Umfeld präsentiert sich der Liebherr Experience Showroom im Hotel Rosa Grand, Fontana Meeting Room, Piazza Fontana 3, 20122 Mailand. Er ist vom 21. bis 24. April 2026 jeweils von 13:00 – 17:00 Uhr für Besucher:innen geöffnet. Bereits am 20. April 2026 lädt Liebherr‑Hausgeräte angemeldete Medienvertreter:innen zu einem exklusiven Presseevent ein. Weitere Informationen finden Sie unter: Liebherr Experience Showroom Milan Design Week 2026.

Einbaugeräte in neuen Dimensionen

Liebherr zeigt in seinem Showroom im Einbauportfolio die neue Generation besonders geräumiger XL‑Einbaugeräte für die 194‑cm-Nische. Die harmonisch und zeitlos gestaltete Produktfamilie nutzt die zusätzliche Höhe optimal aus und schafft damit mehr Nutzvolumen für frische Lebensmittel. Diese Modelle sind die ersten für diese Nische mit BioFresh‑Modellen, die über zwei 0‑Grad‑Schubladen verfügen. Als Highlight steht die Präsentation einiger Weltneuheiten im Einbaubereich an, die zeigen, wie Licht und Dimensionen anspruchsvolles Design beeinflussen.

Unterbaugeräte – kompakt, flexibel und leistungsstark

Während die XL-Einbaugeräte mit ihren beeindruckenden Größen Maßstäbe setzen, zeigt Liebherr zugleich, wie durchdachte Kühltechnik auch im kompakten Format funktioniert und präsentiert eine Auswahl seiner Unterbaumodelle, die hohe Funktionalität auf kleinstem Raum bieten: Der Unterbau-Kühlschrank verfügt über ausziehbare VarioCool‑Schubladen, deren Temperaturen sich flexibel zwischen 0 und +14 °C einstellen lassen. Der Unterbau-Gefrierschrank überzeugt mit einem ergonomischen Auszugswagen, NoFrost-Technologie, dem sanften SoftTelescopic‑Einzug und smarten Steuerungsfunktionen. Ergänzt wird das Portfolio in Mailand um einen Unterbau-Weinkühlschrank zur optimalen Weinaufbewahrung dank zwei Temperaturzonen und vibrationsgedämpfter Holzborde. Die TipOpen‑Funktion ermöglicht das Öffnen durch kurzes Antippen – ideal für grifflose Küchenumgebungen und die stilvolle Lagerung edler Weine.

French-Door-Serie – Vielfalt in Design und Material

Zu den ausgewählten Highlights an freistehenden Geräten im Showroom zählen die preisgekrönten French-Door-Modelle von Liebherr, die mit dem iF Design Award 2025 sowie dem Red Dot Design Award ausgezeichnet wurden. Sie umfasst Modelle mit French-Door-Kühlteil und zwei Gefrierschubladen sowie viertürige Varianten, bei denen Kühl- und Gefrierteil über zwei getrennte Türen verfügen. Zwei der drei exklusiven Materialausführungen setzen im Liebherr Experience Showroom in Mailand individuelle Stilakzente: SmartSteel sorgt für eine edle Optik und reduziert gleichzeitig die Sichtbarkeit von Fingerabdrücken. TerraSteel bietet eine warm wirkende Edelstahloberfläche, die dem Gerät einen wohnlichen und harmonischen Charakter verleiht.

Neben den French-Door-Modellen zeigt der Spezialist für Kühlen und Gefrieren eine Auswahl aus seiner Luxusserie Monolith. Die großzügigen Premiumgeräte sind mit Technologien wie BioFresh‑Plus, PowerCooling und dem integrierten InfinitySpring‑Wasserspender auch Wunder ins Sachen Kühltechnologie. Dank SmartDeviceBox lassen sie sich bequem per Smartphone steuern und verbinden exklusives Design mit maximaler Frischeleistung.

Weitere Information zu Liebherr-Hausgeräte sowie zum Liebherr Experience Showroom in Mailand gibt es unter: Liebherr Experience Showroom Milan Design Week 2026

Quelle: Liebherr