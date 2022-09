Light + Building Autumn Edition 2022 – die perfekte Kombination aus Wissensvorsprung und Messegefühl

Die perfekte Kombination aus Wissensvorsprung und Messegefühl

Seien Sie dabei und lassen Sie sich inspirieren, wenn die Light + Building Autumn Edition vom 2. – 6.10.2022 die weltgrößte Bühne für die Licht- und Gebäudetechnikbranche eröffnet.

5 Gründe für Ihren Besuch der Light + Building Autumn Edition 2022

Zahlreiche Events erwarten Sie

1. Nachhaltiger Wissensvorsprung und ein breitgefächertes Eventprogramm, Innovative Messestände, zahlreiche Vorträge,

interessante Diskussionsrunden, Preisverleihungen, inspirierende Präsentationsflächen und themenspezifische Messerundgänge

erwarten Sie.

Building Plaza Areal in Halle 9.0

Building Plaza Areal – Expertise in Building Technologies Die Building Plaza in Halle 9.0 ist der Treffpunkt für die neuesten Entwicklungen rund um intelligente Anwendungen, Vernetzung und klimaschonende Nutzung von Gebäuden. Hier befindet sich der Startpunkt für die kostenfreien geführten technisch orientierten Messerundgänge.

Design Plaza Areal in Halle 3.1

Design Plaza Areal – Where design takes shape Hier erwartet Sie ein vollendeter Mix aus den Lichtdesign-Trends 22/23, der Preisverleihung des Design Plus Awards powered by Light + Building und der Startpunkt für die geführten kostenfreien designorientierten Messerundgänge.

Intersec Forum in der Halle 8

Mit Sicherheit eines der Top-Themen der Light + Building Das fünfte Intersec Forum in der Halle 8 präsentiert die neuesten Entwicklungen der vernetzten und intelligenten Sicherheitstechnik im smarten Gebäude.

Young Competence Areal in Halle 9.1

Treffpunkt Handwerk

Die Werkstattstraße und die Arbeitssicherheitseminare bieten auch dem Nachwuchs einen Platz um Trends und Themen in der Elektro- und Automatisierungsbranche zu checken. Außerdem erwartet Sie in der Halle 11 das ZVEH E-Haus powered by Light + Building.

Mehr als 1.500 Aussteller aus 46 Ländern sind angemeldet und bereiten jetzt gerade ihren Messeauftritt für Sie vor.

Weitere Informationen finden Sie unter www.light-building.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt