Linz wird zum Hotspot des Elektrofachhandels

Zwei Tage, ein Thema: Die Elektrofachhandelstage in Linz bieten geballte Information zu allem, was sich in der Welt der Elektrogeräte tut – und was sich in Zukunft tun wird. Brands wie Bosch, Dyson, Electrolux, Gorenje, Liebherr, Miele, Siemens, Sony und viele weitere Weltmarken sind vor Ort, ebenso die Einkaufskooperationen ElectronicPartner Austria, Expert Österreich und Euronics Austria/Red Zac.

Und sie bringen nicht nur ihre neuesten Produkte mit: In Linz werden die entscheidenden Gesprächspartner zur Verfügung stehen, um Trends zu diskutieren, einen Blick in die Zukunft zu werfen und konkrete Geschäfte abzuschließen.

„Das Netzwerk von Ausstellern, Kooperationspartnern und Fachbesuchern hat einen ganz eigenen Spirit, und wir alle freuen uns sehr auf zwei Tage voller intensiver Gespräche und toller Innovationen“, sagt Sven Sauer, Head of Sales, Portfolio Living & Construction.