M.O.W. 2023: ADA Möbelwerke begeistern mit neuer Marke und innovativen Neuheiten

Auf 85.000 m² Ausstellungsfläche gab es eine beeindruckende Vielfalt an Einrichtungstrends aus über 40 Nationen zu erleben. Inmitten dieses inspirierenden Ambientes präsentierte sich ADA, Österreichs größter Polstermöbelhersteller, in diesem Jahr mit der brandneuen Marke: “ADA. Mindful Living”.

Erfolgreiche Markenpremiere

Der Messeauftritt von ADA stand ganz im Zeichen der neuen Marke. Einer Marke, die den Gedanken verkörpert, dass Möbel nicht nur Räume füllen. Sie sind Begleiter auf dem Weg zu einem ausgeglichenen Leben. Und genau das erlebte das Publikum hautnah. Denn auf 150 m² zeigte das Familienunternehmen zwei vollständig eingerichtete Kleinwohnungen, die die Idee hinter „ADA. Mindful Living“ eindrucksvoll veranschaulichten. Und das kam an. Margot Wisiak, CMO von ADA, freut sich über die positive Resonanz: „Unser Messestand und die neue Marke wurden von den Besucher:innen mit großer Begeisterung aufgenommen. ADA. Mindful Living scheint den Nerv der Zeit zu treffen und bestätigt unseren Weg in die Zukunft.“

Innovativ und nachhaltig: ADA setzt neue Maßstäbe

Doch eine neue Marke allein reicht nicht aus – es bedarf auch innovativer Produkte. Und die zeigte das Traditionsunternehmen. Besonderes Highlight war das Bett “Amoena”, das nicht nur elegant aussieht, sondern auch äußert nachhaltig ist. Es ist zu 100 % recycelbar und ohne Werkzeug zerlegbar. ADA verwendet keine Klebstoffe in der Herstellung, was den Weg zur Kreislaufwirtschaft ebnet. Die dazugehörige “PureAir 3D Mesh” Matratze ist ebenfalls zu 100 % recycelbar und rundet das umweltbewusste Konzept ab. Aber nicht nur die nachhaltigen Innovationen ernteten großen Zuspruch. Auch in puncto Funktion und Komfort zeigte der Möbelexperte, was er kann.

Die Sitzgruppe “Caltha” beispielsweise faszinierte das Publikum mit ihrer modularen Bauweise aus losen Sitz- und Rückenkissen. Ob gemütliches Sitzen oder entspanntes Lümmeln – “Caltha” macht es möglich und sorgte für neugierige Blicke. Und genauso beweglich präsentierte sich auch Essgruppe “Vicinia” mit ihrer innovativen ADAption-Funktion in der Rückenlehne. Sie passt sich spielerisch jeder Bewegung an, sei es ein Vorbeugen, Zurücklehnen oder ein 360°-Blick über die Schulter. Und auch das Design ist äußerst wandelbar. Denn dank eines originellen Untergestells lassen sich Fußvarianten nach Belieben kombinieren und austauschen.

ADA Caltha

Starker White Label Auftritt

Aber damit nicht genug. Auch für den White Label Bereich hatte ADA einige Neuheiten im Gepäck. Auf 360 m² zeigte das Unternehmen eine große Möbelvielfalt, um den Handel und deren Eigenmarken bestmöglich zu unterstützen. Frank Janaschek, Head of Sales bei ADA, betonte die Wichtigkeit dieses Segments: “Unser White Label Angebot ist ein zentraler Bestandteil unserer Zusammenarbeit mit dem Handel. Wir sind stolz darauf, ein verlässlicher Partner für unsere langjährigen Händler zu sein und vor allem zu bleiben.“

ADA Gratus

Die M.O.W. 2023 war ein voller Erfolg für den oststeirischen Polstermöbelhersteller. Mit der Markenpremiere von ADA. Mindful Living und einer Palette von neuen Möbeln startet ADA mit

geballter Kraft in den Herbst.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ada.at

Quelle: © ADA