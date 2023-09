M.O.W. 2023 vom 17. bis 21. September – 524 Aussteller aus 40 Nationen

Es gibt viele gute Gründe für den Messebesuch: Die M.O.W. 2023 präsentiert ein einzigartiges, leistungsstarkes Ausstellerspektrum für die Mitte des Marktes vom Preiseinstieg bis zur oberen Mitte. Darunter eine Vielzahl bewährter, langjähriger Stammaussteller, aber auch viele Neuaussteller wie z. B. Alfemo, Altoni, Breckle Northeim, Collection C, Dan Form, DC Living, De Eekhoorn, Demeyere, Ekornes, Euro Comfort, Fey/Relaks, FMD, Gautier/Gami, Hammel, Hjort Knudsen, Idea, Ipek, Kuka, Maxfurn, Mayer Sitzmöbel, Parisot, PBJ Designhouse, Phönix, Roba, SCIAE, Shape, TAF, Tvilum und Webed. Qualität, Breite und Tiefe des Angebots sind damit noch einmal gestiegen. Dieses außergewöhnliche Aufgebot an Stamm- und Neuausstellern für die Mitte des Marktes unterstreicht die Treffsicherheit des Konzepts: „Wir konzentrieren uns auf das umsatzstarke Möbelkonsumsegment und versammeln dafür die wesentlichen Anbieter. 90 Prozent der Unternehmen sind in Deutschland ausschließlich auf der M.O.W. vertreten. Einkäufer finden bei uns das passende Angebot, um ihre Vertriebskanäle stationär und online optimal zu bedienen. Nirgendwo sonst können Sie sich schneller einen Marktüberblick verschaffen, nirgendwo sonst finden Sie die richtigen Produkte und die nötige Inspiration für Ihr Geschäft, nirgendwo sonst können Sie besser Kontakte knüpfen und Networking auf höchster Business-Ebene betreiben. Die M.OW. 2023 schafft die Basis für Ihren Geschäftserfolg in 2024.“

Die aktuellen Zahlen sprechen für sich: Die 85.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche im Messezentrum Bad Salzuflen sind komplett ausgebucht, alle 17 Hallenebenen belegt. 524 Aussteller aus 40 Nationen sind vor Ort. Nach Deutschland ist Polen am stärksten vertreten, gefolgt von Dänemark, Frankreich, den Niederlanden und Italien.

Nachhaltigkeit und Trends

Neben neuen Optiken sind auf der M.O.W. 2023 viele Innovationen in den Bereichen Nachhaltigkeit, Individualität, Materialkombinationen, Technik, Oberflächen- und Farbtrends, Verpackungseinheiten und Vermarktungsideen zu erwarten. Darüber hinaus finden Fachbesucher mit der 360GradPlaza in Halle 12 auf 400 Quadratmetern eine eigene, konzentrierte Dienstleister-Area mit Experten und Lösungspartnern aus den Bereichen Vertrieb, Digitales und Warenwirtschaft. Aktuelle Insights und wertvolle Expertentipps gibt es zudem komprimiert in Form von Vorträgen auf der Speakers‘ Corner der 360GradPlaza am Montag, 18. und Dienstag, 19. September, jeweils von 9.30 bis 17.30 Uhr.

Der Eintritt zur M.O.W. ist frei. Fachbesucher können sich vorab bequem online unter www.mow.de registrieren. Auf der Website informiert das Ausstellerverzeichnis über Ansprechpartner, Warengruppen, Vertriebsformen und Herkunftsländer. Dieser digitale Anbieterkatalog ist ganzjährig verfügbar und wird von den Ausstellern laufend aktualisiert. An den Messeeingängen liegt ein Wegweiser mit den wichtigsten Messeinformationen im Taschenformat aus. Zwischen den Hallen verkehrt ein Shuttle-Bus, der von den Messeteilnehmern kostenlos genutzt werden kann. Auch die gastronomischen Angebote sind für Fachbesucher kostenlos.

Topentscheider auf der M.O.W.

Erwartet werden Top-Entscheider aus über 60 Nationen, darunter Europas Einkaufsverbände, Filialisten, Spezialisten, konventionelle Möbelhändler, Studios, SB/Discounter, Junges Wohnen-/Mitnahme-Häuser, Versender, Bau- und Heimwerkermärkte, Food- und Nonfood-Vermarkter sowie Onliner und Marktplätze.

„Wir freuen uns auf eine starke M.O.W. 2023“, so die M.O.W.-Macher Maximilian Richter und Bernd Schäfermeier (im Bild oben), die im Namen aller Aussteller für den Messebesuch werben: „Trotz politischer Unklarheit und Unruhe gibt es Lösungen für den individuellen Erfolg. Sie haben es in Ihrer Hand! Willkommen in Bad Salzuflen!“

M.O.W. auf einen Blick:

Termin: 17. bis 21. September 2023.

Öffnungszeiten: Sonntag bis Mittwoch 9-18 Uhr, Donnerstag 9-16 Uhr.

Ort: Messezentrum Bad Salzuflen, 17 Hallen, 85.000 qm Ausstellungsfläche.

Anfahrt Zentralparkplatz: Heerserheider Str. 2, 32107 Bad Salzuflen.

Eintritt, Parken, WLAN, Verköstigung in den Messe-Restaurationen und Shuttle-Service zwischen den Hallen kostenfrei.

Zugang nur für Fachbesucher.

M.O.W. Summer Vibes am 19.09.2023 ab 18 Uhr zwischen Halle 19/20.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.mow.de

Quelle: WAW Gruppe