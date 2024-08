M.O.W. 2024 vom 22. bis 26. September – vom Einzelmöbel bis zum System

Die Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit konventioneller Möbel macht sie für viele Zielgruppen attraktiv. Ihre Qualität, zeitlose Eleganz und hochwertige Verarbeitung bilden eine solide Basis für den Handel. Darüber hinaus können Unternehmen durch zusätzliche Dienstleistungen wie

Montage, Wartung und Kundendienst einen Mehrwert bieten, der über die reine Produktqualität hinausgeht und zur Differenzierung im Wettbewerb beiträgt. Diese und weitere Aspekte sind regelmäßig Thema auf der M.O.W. im Messezentrum Bad Salzuflen. Die M.O.W. 2024, die vom 22. bis 26. September stattfindet, stellt konventionelles Einrichten jedoch besonders in den Mittelpunkt.

Einen Schwerpunkt bildet der Hallenkomplex 1 bis 4 mit einer neuen Aufteilung und Wegeführung in der Halle 2. Beispielhaft für die große Ausstellervielfalt seien hier Unternehmen wie Wiemann, Adova, Hilding Anders, Tiado, Fey, Furniteco, Staud, LBC, IMC, Aleal, Deluxe, ARC, Priess, Mobello, Collection C, Gwinner, Munari, Breckle, Wendre genannt. Auch die Hallen 10/11 präsentieren sich mit innovativen Standkonzepten und Flächenerweiterungen in neuem Gewand. In diesen Hallen präsentieren sich namhafte Anbieter wie MCA (neu mit ABP Polstermöbeln und Lindaro Schlafen in Halle 12), Wittenbreder, Voss, Gradel, Hela, LC, Pieperconcept, Mirrors & More, Wojcik und IMV.

Wenn es darum geht, Trends für konventionelles Einrichten zu entdecken, ist die Halle 19 immer einen Besuch wert. Hier sind unter anderem Quadrato, Dudinger, Vierhaus, Skalik, Bodahl, Tjørnbo, Gutekunst, Iversen und RV Design vertreten.

Konventionelle Polstermöbel sind vor allem in den Hallen 20/21 zu finden.Auf rund 20.000 Quadratmetern eröffnet sich ein umfassendes Angebotsspektrum vom Sessel bis zur Wohnlandschaft. Zu den 2024 Ausstellern zählen namhafte Spezialisten wie ADA, Easysofa, Wersal, Furninova, Benix, IMG/Ekornes, HTL, Het Anker, Maxfurn, DFM, Conform, Exxpo, Notto, Kuka, Scapa, Primavera, Dom Art Styl, Benformato, Restyl, Home Group, Domo, Jakobsen, Intertrend, Hjort Knudsen, Innovation, Sass, Bali, Flexlux, Theca, Sits und Man Wah.

Auch in den übrigen Hallen sind starke Lieferanten und Partner zu entdecken wie Incanto, Puris, Sonorous, Madia Craft, Jutzler, Flexa, Thuka, Roba oder Canett. Die Aufzählung ist nur eine kleine Auswahl, zeigt aber die Vielfalt von Lack bis Massiv und von Wohnen über Schlafen bis Speisen. Die M.O.W. 2024 ist die ideale Plattform, um sich über die neuesten Trends der Möbel- und Einrichtungsbranche zu informieren und neue Geschäftskontakte zu knüpfen. Weiteren Input zur Messevorbereitung erhalten Fachbesucher jederzeit auf der Website www.mow.de. Dort ist auch die schnelle und kostenlose Anmeldung möglich.

Die Macher der M.O.W. – Maximilian Richter und Bernd Schäfermeier

M.O.W. auf einen Blick:

Termin: 22. bis 26. September 2024.

Öffnungszeiten: Sonntag bis Mittwoch 9-18 Uhr, Donnerstag 9-16 Uhr.

Messezentrum Bad Salzuflen, 17 Hallen, 85.000 qm Ausstellungsfläche.

Anfahrt Zentralparkplatz: Heerserheider Str. 2, 32107 Bad Salzuflen.

Eintritt, Parken, WLAN, Verköstigung in den Messe-Restaurationen und

Shuttle-Service zwischen den Hallen kostenfrei.

40-Jahre-M.O.W.-Party am 24.09.2024 ab 18 Uhr zwischen Halle 19/20.

Zugang nur für Fachbesucher.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mow.de

Quelle: WAW Gruppe