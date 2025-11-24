M.O.W. 2026 – Optimistisch für 2026 – bereits über 450 Aussteller-Anmeldungen

Die Anmelde- und Optionsphase für die M.O.W. 2026 läuft, und die Resonanz ist hoch. Schon kurz nach der letzten Messe gingen die ersten Rückmeldungen ein – ein starkes Indiz für die Bedeutung der M.O.W. als die zentrale Order-, Kommunikations- und Netzwerkplattform der Branche.

Bereits über 450 Unternehmen haben ihre Teilnahme zugesagt. Unter den angemeldeten Ausstellern befinden sich alle bekannten und wichtigen Eckpfeiler der M.O.W.: Top-Adressen, alle relevanten Warengruppen sowie führende Unternehmen aus Europa, die die Messe nutzen, um ihre Sortimente einem breiten Fachpublikum zu präsentieren und strategische Partnerschaften zu vertiefen.

Die Option für die Rückmeldung der M.O.W. 2025-Aussteller läuft noch bis zum 30. November. Anschließend startet die Detailplanung für 2026, in die auch potenzielle Neuaussteller einbezogen werden. Unter ihnen befinden sich renommierte Unternehmen, die mit ihrer Sortimentsqualität und Markenstärke das Profil der M.O.W. weiter aufwerten.

Besonders erfreulich ist zudem die hohe Akzeptanz des neuen Sortimentsbereichs für modernes Outdoor-Living – M.O.W. olé –, der bereits jetzt einen hervorragenden Anmeldestand verzeichnet und die Angebotsvielfalt der Messe nochmals deutlich erweitert.

„Die M.O.W. ist der Ort, an dem die Branche zusammenkommt, um Zukunft zu gestalten – mit neuen Ideen, inspirierenden Kontakten und viel positiver Energie. Wir freuen uns über das große Vertrauen und den frühen Zuspruch aus der Industrie,“ sagt M.O.W.-Geschäftsführer Bernd Schäfermeier.

Über Jahrzehnte hat sich die M.O.W. als unverzichtbarer Branchentreffpunkt etabliert. Sie bietet nicht nur eine Bühne für neue Kollektionen und Trends, sondern fungiert auch als strategisches Netzwerkzentrum: Hier treffen internationale Einkäufer auf Hersteller, diskutieren Kooperationen, Ordermöglichkeiten und innovative Konzepte für die kommende Saison.

Vor der M.O.W. finden wie gewohnt die Partnertage Ostwestfalen vom 24. bis 26. März 2026 statt – sie bilden die inhaltliche und kommunikative Brücke zur Messe im Herbst und fördern den intensiven Austausch zwischen allen Marktteilnehmern. Das Frühjahrsevent der Möbelbranche konzentriert sich auf die werbeintensiven Produkte und Sortimente für alle Möbelvertriebswege und liefert den wichtigen Anschub zu Beginn der Saison. Weitere Informationen hierzu folgen zeitnah.

Mit klarem Kurs, frischem Spirit und unverwechselbarem Gelb blickt die M.O.W. zuversichtlich auf 2026 – als unverzichtbarer Treffpunkt für alle, die die Zukunft des europäischen Möbelmarktes mitgestalten wollen.

Save the Date: M.O.W. 20.–24. September 2026!

Partnertage Ostwestfalen 24. bis 26. März 2026

Weitere Informationen finden Sie unter www.mow.de

Quelle: WAW Gruppe