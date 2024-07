M.O.W. Halle 12 mit neuer Ausstellerstruktur

Die M.O.W. gibt Gas und forciert den Absatz von Jungem Wohnen und Schnelldrehern, indem sie diesem Sortimentsbereich zur Jubiläumsausgabe vom 22. bis 26. September 2024 mehr Platz einräumt und mit neuen Ausstellern aufwartet. Ab sofort wird die Halle 12 zum weiteren Hotspot für JuWo/SB. Zur M.O.W. 2024 präsentieren sich dort die Unternehmen Inter Link (mit zusätzlicher Fläche), Jutzler, Lindaro (MCA), Tradepoint, Jela, Forma Ideale, Webed, Lalee, Metallbude, Stolarz, Held und Fit neben renommierten Badausstellern wie Puris, Astor, Deftrans, Spa Ambiente und Savini Due. Hinzu kommen in der Halle 19 bewährte JuWo/SB-Aussteller wie Quadrato, DC, M2, Interhandel, Tvilum, Finori und FMD. Daran schließen sich die Hallen 20/21 mit dem umfangreichen Angebot an Polstermöbeln in allen Preisklassen an.

Die Hallen 22 und 23 bleiben Zentrum für JuWo/SB mit Ausstellern wie Sungarden, Done, Signal, Fores, Manjana, Composad, Unique, Wolf, House Nordic, Concept, NEM, Mäusbacher und Trendteam.

Nicht zu vergessen: die Hallen 1+9 und 10/11 mit wichtigen Anbietern wie Wimex, Xonox, LC, IMV, Wojcik, Hela, MCA und Forte.

Damit findet der Sortimentsbereich JuWo/SB mit der M.O.W. vom 22. bis 26. September 2024 eine in Europa einzigartige Präsentationsplattform. Die Sortimentsgestaltung und -veränderungen machen den Besuch auch für jeden „Konventionellen“ unverzichtbar und das Messezentrum Bad Salzuflen zum „Place to be“ im Herbst. Neben Ware und Order bietet die M.O.W. Impulse, Information, Inspiration, Austausch und Networking für die Möbelbranche. Insgesamt werden zur Jubiläumsausgabe über 450 Aussteller aus gut 40 Nationen erwartet. Besucher können sich ab sofort einfach und bequem online anmelden.

Maximilian Richter Projektleiter M.O.W. und Messechef Bernd Schäfermeier

M.O.W. auf einen Blick:

Termin: 22. bis 26. September 2024.

Öffnungszeiten: Sonntag bis Mittwoch 9-18 Uhr, Donnerstag 9-16 Uhr.

Messezentrum Bad Salzuflen: 17 Hallen, 85.000 qm Ausstellungsfläche.

Anfahrt Zentralparkplatz: Heerserheider Str. 2, 32107 Bad Salzuflen.

Services: Eintritt, Parken, WLAN, Verköstigung in den Messe-Restaurationen und Shuttle-Service zwischen den Hallen kostenfrei.

40-Jahre-M.O.W.-Party am 24.09.2024 ab 18 Uhr zwischen Halle 19/20.

Zugang nur für Fachbesucher.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.mow.de

Quelle: WAW Gruppe