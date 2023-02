Made for besonders energieeffizient: Neuer elektrabregenz Geschirrspüler

Es wird viel gekocht in Österreich. 96,8 Prozent der Österreicher:innen kochen mindestens einmal pro Woche, 37,6 Prozent tun dies sogar täglich. Auch kochen 16,5 Prozent häufiger, da sie aus Kostengründen weniger oft essen gehen bzw. Essen vom Lieferdienst bestellen. So die Ergebnisse der von marketagent im Auftrag von elektrabregenz durchgeführten repräsentativen Umfrage.[1] Damit das viele Geschirr, das wir dafür so brauchen, auch makellos sauber wird, braucht es leistungsstarke Geschirrspüler. elektrabregenz bringt dieses Jahr neue besonders leistungsstarke Geschirrspüler auf den Markt. Und diese sind besonders energieeffizient und durch ihren niedrigen Strom- und Wasserverbrauch besonders umweltschonend. Den Anfang in der Energieeffizienzklasse B macht der GIV 57080 X.

CornerWash & DeepCare: Für perfekte Sauberkeit

Der elektrabregenz GIV 57080 X verfügt über das CornerWash-System. Das innovative speziell designte dreiarmige Sprüharmsystem erreicht in rechteckigen Bahnen jeden Winkel der Spülmaschine und säubert so verschmutztes und hartnäckig verkrustetes Geschirr besonders intensiv und schonend. Im Vergleich zu herkömmlichen Geschirrspülern, bei denen sich der Sprüharm kreisförmig bewegt, erfasst das CornerWash-Sprüharmsystem alle Ecken über seine rechteckige Rotation. So lässt das innovative System keinen Winkel aus und entfernt selbst die hartnäckigsten Essensreste. Und nicht nur das Geschirr wird viel intensiver und gründlicher gereinigt – auch im Geschirrspüler selbst befindet sich in den Ecken nach dem Spülprogramm kein Schmutz mehr.

Weiters verfügt der GIV 57080 X über die DeepCare-Funktion. In der speziellen Tiefenreinigungszone der Maschine ist der Wasserdruck stärker, um stark verschmutztes Geschirr wie Pfannen und Töpfe ohne Schwierigkeiten sauber zu bekommen. Ebenso haben hier schmale Gefäße wie Vasen und Flaschen in der extra angefertigten Halterung ideal Platz, um einwandfreie Reinheit zu garantieren.

Was der GIV 57080 X sonst noch so alles kann …

Der GIV 57080 X liefert dank CornerWash strahlende Ergebnisse

elektrabregenz Geschirrspüler verfügen über eine dritte Bestecklade, um Extraraum für das Besteck zu schaffen. Im GIV 57080 X gibt es beides: Eine herausnehmbare und flexibel einstellbare Besteckschublade oder einen Besteckkorb. Je nach Wunsch kann Lade oder Korb benutzt werden und die andere Alternative einfach aus dem Gerät genommen werden. Dank seines höhenverstellbaren Oberkorbs findet alles seinen richtigen Platz. Mit dem höhenverstellbaren Tassenabstellern ist er total flexibel. Auch die Tellerhalter lassen sich umklappen und können so problemlos sperrigen Dingen Platz machen. Neben der Innenbeleuchtung verfügt der elektrabregenz Geschirrspüler über das Fein40-Programm. Das ist ein spezielles Programm, das empfindliche Gläser besonders sanft reinigt. Um diese kümmert sich auch die Funktion ExtraTrocken. Denn hier wird die Trocknungszeit um bis zu zehn Minuten verlängert und dadurch die Größe der Wassertropfen reduziert. Ein Lichtsignal, das auf den Boden projiziert wird, zeigt an, ob der Geschirrspüler noch läuft. Es erlischt sobald die Maschine mit dem Waschvorgang fertig ist. Mit einem niedrigen Geräuschpegel von 43 db(A) ist er besonders leise. Zusätzlich sorgt das Hygiene+ Programm für hygienische Sauberkeit.

„Frei nach dem Motto made for besonders energieeffizient bringen wir unsere neue B-Energieeffizienz-Linie auf den Markt. Der GIV 57080 X macht den Anfang. Besonders anschaulich werden Features wie etwa CornerWash in unserem – so nenne ich ihn gerne – Magic Cube gezeigt. Das heißt Sauberkeit bis ins letzte Eck ist ein weiteres Kund:innenbedürfnis, das wir mit der neuen Linie erfüllen“, so Margit Anglmaier, Manager Marketing & Communications der Beko Grundig Österreich AG.

Quelle:© elektrabregenz / Beko Grundig Österreich AG

[1] marketagent hat im Auftrag von elektrabregenz in einer repräsentativen Umfrage 500 Personen zwischen 14 und 75 Jahren im Zeitraum von 28. bis 31. August 2022 befragt.