Maja Prinzessin von Hohenzollern liefert Antwort auf Wohnraum-Knappheit und präsentiert nachhaltige Modular Homes mit EH40 Zertifikat!

Maja Prinzessin von Hohenzollern vor einem Modular Home

Die Modular Homes by Maja Prinzessin von Hohenzollern überzeugen nicht nur durch ihr helles, modernes Design, sondern sind von 30 m2- 300 m2 erhältlich, flexibel erweiterbar,

entsprechen den neuen Energie-Standards EH40, sind nachhaltig, bezahlbar und international schnell lieferbar. Es sind sogar die ersten veganen Modular Homes am Markt, frei von Tierleid. Mit € 2000/m2 sind sie sehr preisbewusst und bezahlbar.

Die futuristischen Modular Homes wurden von Maja Prinzessin von Hohenzollern so konzipiert, dass sie jeder Lebensphase angepasst werden können. Jedes Modular Home hat einen effizienten modernen Grundriss, der höchsten Wohnkomfort bietet und der bei Bedarf um weitere Räume ergänzt werden kann. Denn das Leben verändert sich, es werden Kinder geboren, man braucht ein Home-Office, möchte einen Hobby-Raum, die alten Eltern ziehen mit ein oder man möchte auswandern.

Modular Homes by Maja Prinzessin von Hohenzollern im Gespräch mit zahlreichen Interessenten



Die einzelnen Wohnmodule können nebeneinander oder übereinander platziert werden

Ob als vollwertiges Wohnhaus für die ganze Familie oder als kleines Ferienhaus, modulares Wohnen bietet viele Optionen. Sogar einen Dachgarten mit Sauna, zum erholsamen Sonnenbaden, Grillen mit Freunden und eigenem Gemüse-Anbau, können Sie mit den Modular Homes by Maja Prinzessin von Hohenzollern verwirklichen! Gemäß dem Motto „My home is my Modular Castle“ erfüllen ein auf das Design abgestimmter Carport und ein chilliger Pavillon luxuriöse Wohnbedürfnisse.

Modular Homes by Maja Prinzessin von Hohenzollern Blick von Bad in Schlafbereich

Innovative, natürliche Materialien, wie Paulownia-Holz, Recysta , Dämmung aus Hanf und neuste Zellstoff-Wände erzeugen ein sehr gesundes, beruhigendes Raumklima, das auch für Allergiker geeignet ist. Ein großer Vorteil der Modular Homes by Maja Prinzessin von Hohenzollern ist, dass sie intelligent konzipiert sind, so dass man sie international kosteneffizient transportieren kann!

Bei einem Umzug braucht man nie mehr ein neues Haus suchen, denn die Modular Homes können immer mit ziehen.

Modular Home by Maja Prinzessin von Hohenzollern Küche

Der Traum vom eigenen Haus kann sofort wahr werden, denn die Modular Homes by Maja Prinzessin von Hohenzollern sind sofort bezugsfertig! Das spart Nerven und Geld, denn lange Bauphasen und Doppelbelastung mit der Miete gibt es nicht!

Hergestellt werden die Modular Homes von der Firma Immoflow Haus GmbH.

Infos unter: www.yourhome247.com

Quelle: Prinzessin Maja von Hohenzollern