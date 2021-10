MAPEI Austria – Next Generation Club

„Be ready for the future“, heißt es jetzt bei MAPEI. Mit dem „Next Generation Club“ schafft der Bauchemie-Spezialist MAPEI Austria ein zielgerichtetes Programm zur Unterstützung der Lehrausbildung. Lehrlinge von Kunden und Partnerbetrieben erhalten mit Fachschulungen und Exkursionen das Rüstzeug für die Zukunft und profitieren dabei von vielen exklusiven Vorteilen.

„Unsere Intention ist es, die Lehre für Jugendliche wieder attraktiver zu gestalten. Lehrlinge in unserem Club profitieren von vielen Vorteilen und die Lehrbetriebe von top-motivierten und bestens qualifizierten Lehrlingen“, erklärt Mag. Andreas Wolf, Geschäftsführer der MAPEI Austria GmbH. „Mit dem Lehrlingsclub setzen wir eine Investition in die Zukunft und steuern dem Fachkräftemangel gezielt entgegen“.

Der Next Generation Club lockt mit vielen Vorteilen für die jungen Leute, so ist für jedes Club-Mitglied eine Freizeit-Unfallversicherung vorgesehen. Unter anderem warten auch ein Welcome-Package mit Freizeit-Ermäßigungen von Kooperationspartnern, moderne und hochqualitative Arbeitskleidung sowie ein JBL Bluetooth Lautsprecher auf die neuen Mitglieder. Auf dem Jahresprogramm stehen ebenso eigens organisierte Events, wie eine Lehrabschlussreise nach Italien. Zudem profitieren die Lehrlinge vom Austausch mit MAPEI Experten bei gemeinsamen Schulungen oder Events. On top gibt es eine Finanzspritze für ein gutes Zeugnis, Lehrlingswettbewerbe und Gewinnspiele. Beitreten können Lehrlinge von MAPEI Kunden, die bestimmte Kriterien erfüllen.

Fachkräftemangel, ausbleibende Bewerbungen und leere Arbeitsplätze – diese Themen gehören mit dem Next Generation Club von MAPEI hoffentlich schon bald der Vergangenheit an.

Weitere Informationen zum Next Generation Club der MAPEI Austria GmbH gibt es unter www.mapei.at

Quelle: MAPEI