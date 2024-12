MAPEI bei der BAU MÜNCHEN 2025: Nachhaltigkeit, Innovation und ein umfassendes Angebot

Leitthemen der BAU 2025 sind Resilientes, klimagerechtes Bauen; Transformation Stadt, Land, Quartier; Ressourceneffizienz; Modular, seriell, produktiv sowie Wirtschaftliches Bauen. All diese Themen werden beim MAPEI Messeauftritt aufgefasst.

Die MAPEI-Gruppe ist nach dem Erfolg im Jahr 2023 erneut mit zwei Ständen vertreten. In der Halle B6 am Stand 502 wird das umfassende MAPEI Sortiment präsentiert und in der Halle A4 am Stand 514 werden die Profilpas Lösungen vorgestellt. Das Unternehmen Profilpas gehört seit 2022 zur MAPEI Gruppe und ist Profi auf dem Gebiet der Herstellung von technischen Profilen und Abschlussprofilen für Böden und Wände, Sockelleisten, Glasprofilen, Eingangsmatten-Systemen, Stelzlager-Systemen und vielem mehr.

Nachhaltigkeit, soweit das Auge reicht

MAPEI unterstützt seit jeher die Entwicklung lokaler Gemeinschaften und schafft Produkte, die dazu beitragen, die Nachhaltigkeit von Gebäuden zu steigern, da sie die Anforderungen nationaler sowie internationaler Zertifizierungen für nachhaltiges Bauen erfüllen. Dazu gehören die Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI), LEED (Leadership für Energy and Environmental Design) und BREEAM (BRE Environmental Assessment Method). Um dem Leitthema „Resilientes, klimagerechtes Bauen“ aufzugreifen, zeigt MAPEI seine nachhaltigen Lösungen für die Baubranche. Für einen Großteil der MAPEI Produkte werden die Umweltauswirkungen in jeder Phase des Lebenszyklus bewertet. Das Ergebnis ist eine EPD (Environmental Product Declaration). MAPEI verfügt aktuell über mehr als 800 Einzel-EPDs, diese Zahl wird kontinuierlich erhöht. Jede Formulierung, sämtliches Gebinde, jeder einzelne Produktionsprozess sowie Transportmethoden: Alles wird bis ins Detail untersucht, um die CO 2 -Emissionen über den gesamten Lebenszyklus der Produkte zu reduzieren. Und was nicht verhindert werden kann, wird von MAPEI durch den Erwerb zertifizierter CO 2 -Gutschriften kompensiert. Paradebeispiel dafür ist die ZERO Produktgruppe von MAPEI, welche bis jetzt Produkte zur Fliesen- und Natursteinverlegung, Instandsetzungsprodukte, Abdichtungen und vieles mehr umfasst.

Produkte für jeden Anwendungsbereich der Baubranche

Der Unternehmensbereich Fußbodentechnik legt auf der Messe Fokus auf die farbliche und urbane Gestaltung von Bodenflächen in Form des Mapecoat TNS Systems. Auch die MAPEI Badkompetenz wird ins Auge gefasst, indem sie gemeinsam mit der energetischen Bodensanierung sowie dem Einsatz von Bodenbelagsunterlagen für Sanierungsprojekte zentrales Zukunftsthema des Unternehmens ist. Auf der BAU 2025 werden verschiedene Ansätze und Systeme zur Renovierung und Sanierung vorgestellt. Dazu zählen auch Produkte für den nachträglichen Einbau einer energieeffizienten Fußbodenheizung. Die Sanierungs- und Renovierungsprodukte von MAPEI eignen sich perfekt, um bestehenden Gebäuden neues Leben einzuhauchen und so deren Lebensdauer zu verlängern. Der Bereich Keramik und Naturstein zeigt auf der BAU innovative ZERO Produkte, die das bestehende ZERO Produktportfolio erweitern. Darüber hinaus bietet MAPEI mit dem Ultracare-Sortiment leistungsstarke Produkte zur Reinigung, Pflege und zum Schutz Oberflächen, die ebenfalls zur Verringerung negativer Klimaauswirkungen beitragen und teilweise Teil der ZERO Produktgruppe sind.

MAPEI Geschäftsführer Mag. Andreas Wolf mit der Ultracare Linie

Mit der Integration der Marke Profilpas hat die MAPEI Gruppe ihr Portfolio erneut erweitert. Die Zusammenarbeit ermöglicht es MAPEI, das Angebot im Bereich Zubehör zur Keramik- und Natursteinverlegung sowie zur Bodenverlegung zu erweitern und Kunden eine noch größere Vielfalt an Produkten anzubieten. Mit Profilpas liefert MAPEI ein vielfältiges Sortiment an Profilen mit allen gängigen Geometrien und zahlreichen innovativen Farbtrends. Diese Farbauswahl wurde in enger Abstimmung mit renommierten italienischen Fliesenherstellern entwickelt und bietet Kunden trendige Profile, die perfekt zur jeweiligen Fliese und dem MAPEI Fugenprogramm passen. Mit den Fliesen-Nivelliersystemen der Mapelevel-Reihe bietet MAPEI zusätzlich die optimale Lösung zur Erzielung perfekter Oberflächen.

Die BAU – der „Place-to-be“ der Baubranche von 13. – 17. Jänner 2025! In 19 Hallen auf 200.000 m² finden Sie auf der BAU alle wichtigen Gewerke und Materialien gesammelt an einem Ort. Die BAU bietet MAPEI Gelegenheit, aktiv auf Handwerk und Kunden zuzugehen und das Gespräch vor Ort zu suchen.

Alle Informationen zu Neuheiten und Produkten finden Sie unter www.mapei.at

Quelle: MAPEI