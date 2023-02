Marc Dobro wird neuer Geschäftsführer für GROHE in DACH

In einer Zeit, die durch die Corona-Pandemie und zuletzt den Ukraine-Krieg stark beeinflusst wurde, ist es Alexander trotz dieser Umstände gelungen, die Marke GROHE weiter zu stärken und die Umgestaltung unseres Geschäfts in den DACH-Märkten im Einklang mit unserer LIXIL-Strategie voranzutreiben. Ich wünsche Alexander für seinen weiteren Weg alles Gute“, kommentiert Jonas Brennwald, Leader, LIXIL EMENA.



„Ich freue mich, dass wir mit Marc Dobro die Nachfolge von Alexander Zeeh intern besetzen konnten. Dank seiner Erfahrungen im Unternehmen und auch in unserer Branche wird Marc unser Geschäft in der DACH Region weiter vorantreiben können“, fügt Brennwald hinzu.



Marc Dobro ist seit 2013 im Unternehmen und war zuletzt für SURU, dem Geschäftsbereich für Wasserschadenprävention (u. a. GROHE Sense und Sense Guard) verantwortlich. Zuvor bekleidete er verschiedene Positionen innerhalb LIXIL, in denen er seit 2014 u. a. regelmäßig enge Schnittstellen zu der Marke GROHE gehabt hat.



„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe. Gemeinsam mit dem Team werden wir GROHE für unsere Geschäftspartner in der DACH-Region weiter stärken und unser differenziertes Produktportfolio weiter ausbauen. Zugleich schließt sich für mich auch ein persönlicher Kreis, da ich im Rheinland mit dem SHK-Großhandel meiner Familie aufgewachsen und der Branche seither eng verbunden geblieben bin“ , ergänzt Marc Dobro, designierter Geschäftsführer der GROHE Deutschland Vertriebs GmbH.

Quelle: GROHE