Markus Neuner ist neuer Außendienstmitarbeiter bei Blanco Austria

Statement von Markus Neuner:

“Es ist mir eine Freude, mich als neues Mitglied im Team von Blanco Austria vorstellen zu dürfen. Mit beinahe 10 Jahren Erfahrung in der Küchenbranche bringe ich nicht nur umfassendes Fachwissen, sondern auch eine ausgeprägte Kundenkenntnis mit. Die Übernahme eines Teils der Kunden von Peter Siebenhandl sehe ich als spannende Herausforderung. Als kreativer Kopf fühle ich mich in der Welt der Küchen besonders zu Hause. Der direkte Kontakt mit Menschen bereitet mir Freude, diese Leidenschaft in meiner neuen Rolle als Außendienstmitarbeiter bei Blanco Austria damit verbinden zu können, begeistert mich um so mehr.”

Statement Thomas Hafner:

“Wir freuen uns, Markus Neuner als neuen Außendienstmitarbeiter bei Blanco Austria willkommen zu heißen. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Verkauf bringt er nicht nur fundiertes Fachwissen, sondern auch eine herausragende Kreativität mit. Mit seinem Engagement wird er nahtlos in die Fußstapfen von Peter Siebenhandl treten und die Betreuung der Kunden fortsetzen. Wir sind zuversichtlich, dass Markus mit seinem Einsatz und seiner Kundenorientierung einen positiven Beitrag zu unserem Erfolg leisten wird. Wir wünschen ihm viel Erfolg und Spaß für seine neue Tätigkeit.”

Weitere Informationen finden Sie unter: www.blanco.at

Quelle: Blanco