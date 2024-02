Martin Laireiter ist neuer Geschäftsführer von DER KREIS Österreich

DER KREIS Systemverbund hat die Neubesetzung der Geschäftsführerposition von DER KREIS Österreich geregelt. Martin Laireiter (41), MBA, wird zum 01. März 2024 neuer Geschäftsführer der 1984 gegründeten Ländergesellschaft von DER KREIS. Er folgt auf Ralph Leimbach, Geschäftsführer DER KREIS Systemverbund Holding, der das Amt interimsweise für wenige Monate übernommen hatte. Martin Laireiter, der seit 2022 als Geschäftsführer von olina die Neuausrichtung des Franchiseunternehmens verantwortet, wird nun künftig auch die Geschäfte von DER KREIS Österreich leiten. Für den gebürtigen Salzburger ist DER KREIS Österreich bekanntes Terrain: Vor seinem Wechsel zu olina war er fast neun Jahre als Regionalleiter für DER KREIS aktiv und hatte in dieser Funktion maßgeblichen Anteil an der erfolgreichen Entwicklung der Verbundgruppe in Österreich.

Ralph Leimbach

Für DER KREIS Systemverbund war Martin Laireiter der Wunschkandidat. „Wir freuen uns, dass wir mit ihm einen absoluten Branchenkenner mit hoher Expertise und Esprit für die Geschäftsführerposition gewinnen konnten, der von unseren Industriepartnern und Mitgliedern sehr geschätzt wird. Wir sind überzeugt, dass Martin Laireiter mit seiner Unternehmerpersönlichkeit sowie seiner 20-jährigen Erfahrung im Küchen- und Möbelhandel den erfolgreichen Weg von DER KREIS im Sinne der Mitglieder fortsetzen wird, zugleich aber auch neue Impulse setzen kann“, so Ralph Leimbach.

Martin Laireiter sieht seine Berufung in die neue Doppelfunktion als sportliche Challenge: „Ich freue mich auf die neue Aufgabe, die zusammen mit der Weiterentwicklung von olina eine große Herausforderung darstellt und viele positive Synergien erzeugen wird. Die beiden eigenständigen Unternehmen sind mit ihren Teams sehr gut aufgestellt, so dass wir unsere ambitionierten Ziele in den kommenden Jahren erreichen werden. Ich bedanke mich bei Ernst-Martin Schaible, dem Gründer von DER KREIS, für das in mich gesetzte Vertrauen.“

Martin Laireiter und sein Team sind bereits in Vorfreude auf das 40-Jahre-Geburtstagsfest von DER KREIS Österreich, das vom 04. bis 06. Oktober 2024 in Wien stattfinden wird.

Weitere Informationen finden Sie unter www.derkreis.at

Quelle. DER KREIS