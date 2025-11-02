Matratzenkunde: die richtige Matratze für jeden Schlaftyp

Innovativer Hybrid-Schaum: Durch erneuerbare Rohstoffe und ohne Klebstoffschichten ist die Matratze umweltfreundlich und leicht recycelbar. (BIld: ADA)

In jedem Fall bestens beraten ist man mit einer Matratze aus Österreich. Denn die Hersteller verfügen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Schlafkomfort und bieten für jedes Bedürfnis das richtige Produkt – selbstverständlich ausschließlich gefertigt aus hochwertigen Materialien.

Kompromisslose Qualität und höchste Kompetenz

Das Beste ist für einen erholsamen Schlaf gerade gut genug. Genau deshalb verwenden die Hersteller der Österreichischen Möbelindustrie für ihre Produkte nur Materialien, Stoffe und Fasern, die aus ökologischen und umweltfreundlichen Produktionsprozessen gewonnen werden. Denn gerade bei Matratzen ist das Thema Wohngesundheit besonders wichtig, schließlich liegt man in der Regel jede Nacht acht Stunden darauf. Mit stetiger Forschung verbessern die Hersteller aus Österreich ihre hochwertigen Produkte regelmäßig, sodass immer wieder neue, innovative Schlafsysteme entstehen, die den individuellen Kundenbedürfnissen gerecht werden.

Für jede Schlafgewohnheit die richtige Matratze

Die Profis aus Österreich wissen: Nur wenn die Matratze exakt auf die jeweiligen Anforderungen und Gegebenheiten abgestimmt ist, bietet sie die ideale Balance aus Unterstützung und Einsinken. Dabei bestimmen die Schlafgewohnheiten gemeinsam mit dem Gewicht, dem Körperbau und persönlichen Vorlieben, welche Matratze am besten passt. Aus diesem Grund bieten die österreichischen Unternehmen eine große Auswahl an Matratzenvarianten an. Ganz wichtig sind Härtegrad und Zonierung. Denn ist die Matratze zu hart, wird die Wirbelsäule unnatürlich gebogen und Rückenschmerzen sind die Folge. Ist die Matratze hingegen zu weich, fehlt die benötigte

Stütze und die Wirbelsäule hängt durch. Bei korrekt gewähltem Härtegrad sorgt die Matratze für eine typengerechte Entlastung des Körpers.

Rücken- Bauch- oder Seitenschläfer? Die bevorzugte Schlafposition gibt Aufschluss darüber, welche Zonenaufteilung die neue Matratze haben sollte. Für Rückenschläfer eignet sich am besten eine Matratze, die Stabilität bietet und der natürlichen Form des Rückens und der Wirbelsäule gerecht wird. Daher sollte die Matratze nicht zu hart sein, dafür aber gut zoniert, wobei vor allem die Stützfunktion im Lendenwirbelbereich wichtig ist. Der größte Teil der Bevölkerung schläft seitlich und ändert nachts mehrmals die Position. Hier sollte man ganz besonders auf eine Punktelastizität sowie eine optimale Zonierung achten, denn sowohl Becken als auch Schultern

sollen gut einsinken, die Taille muss dabei jedoch gestützt werden. Wer auf dem Bauch schläft, bewegt sich im Schlaf am meisten. Daher sind hier flexible Modelle mit ausreichender Unterstützung, vor allem im Beckenbereich, zu empfehlen.

Optimo Matratze AFX Wist10

Kleine Materialkunde

Schaum, Federkern oder Latex? Das hängt vor allem vom individuellen Wärmeempfinden ab, aber auch von der Lieblings-Schlafposition. Egal ob man leicht schwitzt oder schnell friert, die vielen verschiedenen Schaum-, Faser-, und Federmatratzen der österreichischen Hersteller bieten die Möglichkeit, gezielt auf das Schlafverhalten zu antworten. Schmiegt sich eine Matratze an, wird einem wohlig warm. Ist sie luftig leicht, wird das Wärmegefühl gemindert. Kaltschaummatratzen sind dank ihrer offenporigen Zellstruktur feuchtigkeitsregulierend und atmungsaktiv, weitere Pluspunkte sind ihre Punktelastizität und eine sehr gute Stützwirkung. Für ein

Boxspringbett-Feeling zu Hause sorgt eine Federkernmatratze, die sich punktgenau an den Körper anpasst und so die Wirbelsäule entlastet.

Wer sich bewusst für ein natürliches Produkt entscheidet, ist mit einer Naturlatex-Matratze gut beraten. Die Basis ist hier ein Matratzenkern aus Naturkautschuk – ein nachwachsender Rohstoff, der umweltschonend gewonnen wird. Das elastische, atmungsaktive Material ist höchst punktelastisch, sodass der Körper optimal gestützt wird und Druckstellen entlastet werden. Ein weiterer, nicht zu verachtender Punkt: Naturlatex ist resistent gegen Milben und Schimmel und dadurch ideal für Allergiker.

Grundsätzlich gilt beim Matratzenkauf: am besten Probeliegen! Denn nur wer sich Zeit nimmt, die verschiedenen Matratzen in Ruhe zu testen, unterschiedliche Positionen ausprobiert und versucht, sich zu entspannen, findet den für sich geeigneten Härtegrad und das richtige Produkt. Schließlich ist die Investition in eine gute Matratze eine Investition in erholsamen Schlaf und somit in die Gesundheit.

Latexkern mit Komfortzonen: natürlich, punktelastisch und atmungsaktiv sowie ausgestattet mit sieben Zonen für Schulter-, Becken- und Fußbereich für besten Liegekomfort (Bild Team7)

Weitere Informationen finden Sie unter www.moebel.at oder Klicken Sie auf die Bilder

Quelle: Österr. Möbelindustrie/Fotos: Hersteller