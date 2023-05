MAXUS Motors Austria liefert 700 eDELIVER 3 an die Österreichische Post

Ankunft der ersten MAXUS eDELIVER 3 an der Postbasis Sollenau

Der Umstieg von Verbrennungsmotoren auf Elektrofahrzeuge ist eine der wichtigsten Maßnahmen, um dem Klimawandel entgegenzutreten. Daher schafft die Österreichische Post schon seit 2022 ausschließlich E-Fahrzeuge für die Zustellung an. Bis 2030 sollen Briefe, Pakete, Printmedien und Werbesendungen in ganz Österreich nur mehr elektrisch zugestellt werden.

700 vollelektrische MAXUS eDELIVER 3 und drei weitere eDELIVER 9 werden aktuell an die Österreichische Post ausgeliefert und treten ihren Dienst in der CO2-freien Postzustellung in ganz Österreich an.

Die geräumige Ausführung mit langem Radstand des MAXUS eDELIVER 3 (L2) eignet sich mit seiner stattlichen 230 Kilometer WLTP-Reichweite und dem Laderaumvolumen von 6,3m3 perfekt für seinen Einsatz bei der Österreichischen Post. Für den Vortrieb sorgt ein leistungsstarker Elektromotor mit 90 kW (122 PS) Leistung.

DI Peter Umundum (Vorstandsdirektor für Paket & Logistik – Österreichische Post AG), Mag. Matthias Hofmann (Geschäftsfeldleiter Strategische Netzwerkplanung & -steuerung – Österreichische Post AG), Mag. Sandra Bayer (Head of Sales MAXUS Motors Austria) und Andreas Kostelecky, MBA (Managing Director MAXUS Motors Austria).

MAXUS Motors Austria Managing Director – Andreas Kostelecky, MBA: „Wir freuen uns, die Österreichische Post mit unseren Elektrotransportern des Typs eDELIVER 3 und eDELIVER 9 zu beliefern. Darüber hinaus sind wir natürlich unendlich stolz, dass wir als so junge Marke am Österreichischen Markt diesen Deal mit einem der größten österreichischen Unternehmen abschließen konnten.“

Vorstandsdirektor Paket & Logistik Österreichische Post AG – DI Peter Umundum: „Um ganz Österreich bis spätestens 2030 CO2-frei zuzustellen, benötigen wir nun jedes Jahr etwa 1.000 zusätzliche E-Fahrzeuge. Mit MAXUS haben wir einen weiteren Hersteller gefunden, der uns hohe Stückzahlen in ebensolcher Qualität liefern kann und uns auf unserem Weg in eine grün-gelbe Zukunft begleitet.“

Quelle: MAXUS Motors Austria