MB BRUSSELS – GROWING HOMES

Das Verschaffen einer breiteren Basis für die gesamte Möbelbranche und auf ein Angebot setzen, bei dem der eine den anderen mitzieht, genau darin sehen wir unser weiteres Wachstumspotential.

Unsere Hallen füllen sich mehr und mehr, bereits jetzt sind 90 % der 2024 belegten Fläche verkauft. Das Angebot hat in allen Hallen ständig auch an Qualität gewonnen, nicht zuletzt mit der weiterhin positiven Entwicklung unseres Bedding-Segments.

Auch in diesem Jahr wird wieder in die Weiterentwicklung zusätzlicher Segmente investiert. Die Einführung der Outdoor Living Plattform im Jahr 2024 (seinerzeit noch Belgian Outdoor) bekommt so eine spannende Folge. Mehr darüber im Artikel „OUTDOOR LIVING“.

Belgian Design Island erhält mit dem Entschluss, das Konzept wieder in Halle 5 anzusiedeln ein leichtes Neustyling. Es wird in die Gestaltung der Eingangshalle miteinbezogen und bietet die perfekte Konstellation für die Entdeckung von Designern und Nachwuchsdesign.

Es muss noch Einiges im Verborgenen erledigt werden, ehe es ans Licht darf. Dafür ist es heute noch zu früh.

Die Messe taucht allmählich am Horizont auf, und mit diesem Gedanken können wir nun in Hochstimmung und energiegeladen in die Sommerferien gehen. Schon jetzt sind wir hochmotiviert und voller Vorfreude, alle wieder vereint zu sehen!

Wir wünschen allen einen schönen Sommer!

Ihr Glenn De Maeseneer

Glenn De Maeseneer, CEO Brüsseler Möbelmesse



