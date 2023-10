Melanie Thomann-Bopp verlässt Nolte Küchen

In den Geschäftsführungen der Nolte Küchen GmbH & Co. KG und der Express Küchen GmbH & Co. KG kommt es zu personellen Veränderungen. Geschäftsführerin Melanie Thomann-Bopp hat

sich entschieden, von ihren Ämtern mit sofortiger Wirkung zurückzutreten, um sich einer neuen beruflichen Aufgabe außerhalb der Branche zu widmen. Thomann-Bopp leitete bei beiden Gesellschaften das kaufmännische Ressort und bei Nolte Küchen zudem die Bereiche Marketing und Vertrieb. Ungeachtet der Entscheidung von Frau Thomann-Bopp werden die operativen Prozesse bei Nolte Küchen und Express Küchen mit unveränderter Kontinuität fortgesetzt.

Die Aufgaben im Vertrieb und Marketing bei Nolte Küchen werden ab sofort von Heiko Maibach als Geschäftsführer zusätzlich zu seinen Aufgaben bei Express Küchen übernommen. Die kaufmännische Geschäftsführung beider Küchengesellschaften wird Manfred Wippermann verantworten, parallel zu seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der Nolte Holding. Somit sind die Geschäftsführungen bei der Nolte Küchen GmbH & Co. KG und der Express Küchen GmbH & Co. KG mit Heiko Maibach (Marketing und Vertrieb), Rüdiger Schliekmann (Technik) und Manfred Wippermann (Finanzen) komplett.

Maren Schmitt-Nolte, Vorsitzende des Beirates der Nolte Geschäftsführungsgesellschaft mbH und Georg Konrad Nolte, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Nolte GmbH & Co. KGaA, kommentieren: „Frau Thomann-Bopp hat unsere Unternehmen Nolte Küchen und Express Küchen in den vergangenen zweieinhalb Jahren mit Engagement geleitet und einen unbestreitbaren Beitrag zur Unternehmenskultur geleistet. Im Namen des Beirates und des Aufsichtsrates danken wir ihr für ihren Einsatz und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute. Der neu formierten Geschäftsführung wünschen wir viel Erfolg und gutes Gelingen.“

