Das heurige Messethema von Sachsenküchen „EVOLUTION OF EXCELLENCE“

„Zum 10. Mal präsentierte Sachsenküchen seine Neuheiten für das Jahr 2026 im Kitchen Center Löhne. Der „runde Geburtstag“ war ein voller Erfolg, denn wir konnten einen neuen Besucherrekord verzeichnen. An den sechs Messetagen begrüßten wir 48% mehr Gäste als im Vorjahr, wobei 37% davon aus dem Ausland kamen. „Auch in den vergangenen Jahren konnten wir die Besucherzahlen kontinuierlich steigern, aber mit diesem Zuspruch haben wir nicht gerechnet “, so Geschäftsführer Elko Beeg.

Unter dem Motto „EVOLUTION OF EXCELLENCE“ stellte Sachsenküchen in diesem Jahr gezielte Weiterentwicklungen der Erfolgskonzepte FACELINE und SOFTLINE sowie Neuerungen im Bereich der Materialien und Oberflächen vor. Zu den Highlights gehörten eine im eigenen Stil entwickelte Japandi-Küche, weich geformte Softline-Wangen mit einem Radius von 39 mm sowie Arbeitsplatten aus Edelstahl.

Die Japandi-Küche zeichnet sich durch eine neu entwickelte Möbelfront mit einem schmalen Rahmen aus Massivholz und einer Füllung aus geprägtem Linoleum aus. Diese natürlichen Materialien und die feinen Linien des Rahmens sind ideal für Planungen im Japandi-Stil. Als Vorreiter des nachhaltigen Materials Linoleum haben wir unser Sortiment um 15 Farben und zwei Prägungen erweitert, was eine unglaubliche Vielfalt an farblichen und strukturellen Gestaltungsmöglichkeiten bietet. „Das Ergebnis hat unsere Kunden überzeugt, zumal es kaum Einschränkungen bei der Planung dieser Interpretation des Japandi-Stils gibt“, so Elko Beeg.

Das Modell LEONORA im Japandi-Stil

Das SOFTLINE-Konzept, das bereits im letzten Jahr vorgestellt wurde, umfasst Wangen mit weichen Radien von 25 mm und 39 mm, die wahlweise lackiert, furniert oder mit Linoleum beschichtet bestellt werden können. In diesem Jahr präsentieren wir eine Wange mit einem Radius von 39 mm als Schichtstoff-Variante. Die Basis bildet ein mit Fenix-Bloom beschichteter Träger, der in einem Spezialverfahren thermisch verformt wird. Das Ergebnis sind perfekte Radien ohne Ansatzfugen oder Rillen. Gleichzeitig wurde das gesamte Fenix-Sortiment auf das nachhaltige Bloom-Material umgestellt und auf 25 Farben erweitert.

Das Modell SOFTLINE in Nussbaum mit einem 25mm Radius

Edelstahl ist ein Material, das in hochwertigen Küchen seit vielen Jahren als Arbeitsfläche verwendet wird. Profiköche schätzen seine Robustheit und die hervorragenden Reinigungseigenschaften. Zudem sieht es sehr ansprechend aus. Durchgehende Flächen mit eingeschweißten Becken und flächen-bündigen Kochfeldern sind ein absoluter Eyecatcher. Aus diesem Grund bietet Sachsenküchen zukünftig ein eigenes Sortiment an individuell gefertigten Edelstahl-Arbeitsplatten an. Zunächst sind zwei Varianten erhältlich: eine mit einer Materialstärke von 1,8 mm und einer Unterkonstruktion in verschiedenen Dicken sowie eine massive Variante mit einer Materialstärke von 5 mm aus gewalztem Edelstahl, jeweils mit drei verschiedenen Oberflächen.

Das Zubehörsortiment hat im Bereich der Beleuchtung ebenfalls ein Update erfahren. Das neue modulare Grundsystem basiert auf einem einheitlichen 24V-LED-Stecksystem und bietet noch mehr Flexibilität bei der Planung.

Licht spielt auch eine wichtige Rolle bei unserem preisgekrönten FACELINE-Konzept. Das vor zwei Jahren erstmals präsentierte Planungskonzept wurde seitdem kontinuierlich weiterentwickelt und erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Mit einem komplett im FACELINE-Konzept geplanten Apartment, bestehend aus Ankleide, Wohn- und Esszimmer sowie Küche und Hauswirtschaftsbereich, konnten sich die Gäste bei Sachsenküchen von den vielfältigen Planungsmöglichkeiten des Konzepts überzeugen. „Gleichzeitig konnten wir unsere Fachhändler erneut davon überzeugen, dass unsere Kompetenz deutlich über die Küche hinausgeht“, so Elko Beeg.

Die FACELINE Küeche

Natürlich wurde das Sortiment wie jedes Jahr im Bereich der Farben und Dekoren aktualisiert. In diesem Jahr werden die Holzdekore um eine helle, schlichte Eiche und einen hellen Nussbaum ergänzt. Bei den Farben gibt es einen neuen Beigeton, viele neue Akzentfarben sowie ein neues Steindekor.

Im Bereich der Gestaltungselemente wurde ein neuer Glasrahmen aus Aluminium entwickelt, der in den drei Eloxalfarben Edelstahl, Schwarz und Bronze verfügbar ist. Besondere Highlights des neuen Glasrahmens sind ein integriertes umlaufendes Griffprofil zur Öffnung sowie eine stabile Verbindungstraverse mit verdeckten Bändern. Vor allem die neue Verbindungstraverse ermöglicht nun auch Hochschrankplanungen und bietet somit weitere interessante Planungsoptionen.

Der Wohnbereich von FACELINE aus dem Sachsenküchensortiment

Bei der Innenausstattung der Schränke erhält der Hauswirtschaftsraum ein komplettes Update, und auch bei den Kleiderschränken wurde weiter optimiert.

Alles in allem bietet die Kollektion für 2026 eine echte Evolution markt-relevanter und innovativer Zukunftsthemen. „Wir haben unsere aktuellen Kernthemen weiter optimiert und mit interessanten neuen Details ergänzt. Das Ergebnis sind stimmige Gesamtkonzepte, die im Handel gut umsetzbar sind und ein hohes Maß an Differenzierungspotential bieten“, so Geschäftsführer Elko Beeg.

Quelle: Sachsenküchen