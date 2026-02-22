MG Motor erreicht eine Million ausgelieferte Fahrzeuge in Europa – Wachstumskurs auch in Österreich

MG Motor hat vergangene Woche die Auslieferung seines einmillionsten Fahrzeugs an europäische Kundinnen und Kunden bekanntgegeben. Seit der Rückkehr in den europäischen Markt im Jahr 2011 hat sich die Marke Schritt für Schritt neu positioniert und ist heute in 34 Ländern vertreten. Mehr als 1.300 Vertriebspartner bilden das europäische Händlernetz. Auch in Österreich baut MG seine Marktpräsenz kontinuierlich aus.

Ein wesentlicher Wachstumstreiber ist das Angebot an elektrifizierten Modellen im volumenstarken Segment. MG setzt dabei auf eine Kombination aus alltagstauglicher Technologie, klarer Preispositionierung und eigenes Designkonzept. Besonders erfolgreich entwickelte sich europaweit der MG4 Electric. Insgesamt hat MG bislang rund 317.000 Elektrofahrzeuge in Europa ausgeliefert. Mit dem MG4 EV Modelljahr 2026 sowie dem neuen MG4 EV Urban erweitert die Marke ihr Angebot im Einstiegs- und Kompaktsegment weiter.

Auch in Österreich verzeichnet MG Motor ein starkes Wachstum: Im Jahr 2025 wurden 5.450 Fahrzeuge neu zugelassen, ein Plus von 36 Prozent gegenüber dem Vorjahr, was einem Pkw-Marktanteil von 1,9 Prozent entspricht. Das Händlernetz wurde parallel ausgebaut, und die steigende Nachfrage zeigt sich besonders bei elektrifizierten Modellen im Kompakt- und SUV-Segment. Zusätzliche Wachstumstreiber waren die Hybrid+ Modelle, von denen europaweit 139.000 Fahrzeuge ausgeliefert wurden und die das Wachstum der Marke weiter unterstützen.

Mag. Alexander Struckl, Managing Director MG Motor Austria: „Der Meilenstein von einer Million ausgelieferten Fahrzeugen in Europa unterstreicht die dynamische Entwicklung von MG in den letzten Jahren. Auch in Österreich sehen wir ein starkes Wachstum und eine wachsende Nachfrage nach unseren elektrifizierten Modellen. Unser Fokus liegt darauf, Kundinnen und Kunden weiterhin innovative, alltagstaugliche Fahrzeuge mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten und das Potenzial der Marke in Österreich konsequent auszubauen.“

Für 2026 plant MG Motor weitere Neuerungen in den Bereichen Technologie, Design und Produktportfolio. Auch in Österreich soll die Marke weiter wachsen: Das Händlernetz wird ausgebaut und Kundinnen sowie Kunden können sich auf ein noch breiteres Angebot an elektrifizierten und modernen Modellen freuen.

Fotos und weitere Informationen finden Sie unter www.mgmotor.at

Quelle: MG Motor Austria