MHK Österreich – das rote Dreieck ist zurück im TV

Nach vielen Jahren sind sie zurück im TV: die MHK Küchenspezialisten. Am 28. April fiel der Startschuss für die Ausstrahlung der Werbespots in ORF 1, ORF 2, Servus TV, Puls 4, Sat1 Österreich und Pro 7 Austria.

„Das rote Dreieck ist bei Kücheninteressierten schon heute das Qualitätssiegel für Top Beratung“, hebt Günter Schwarzlmüller, Geschäftsführer MHK Österreich, hervor. „Mit der aktuellen TV-Kampagne wollen wir die MHK Küchenspezialisten noch bekannter machen“ und stellen mit ihrem Slogan ganz selbstbewusst klar: „Die beste Beratung gibt es bei den Küchenspezialisten von MHK!“

Zum Kampagnenstart hat sich der Verband einen der führenden Küchenhersteller Österreichs ins Boot geholt: ewe. „Flankiert wird die TV-Werbung durch eine gezielte Onlinekampagne auf Facebook, LinkedIn und Instagramm“, erläutert Silvia Rieschl, die als Kommunikationschefin von MHK Österreich die Entwicklung und Umsetzung der Konzeption federführend betreut. Ziel: Awareness schaffen.

Dritter Baustein im Zuge der Relaunch-Umsetzung ist die Website www.mhk-kuechenspezialist.at, die komplett neu aufgesetzt wurde. Das Besondere: Sie ist sowohl B2C- als auch als B2B-Kanal. Was nach einem Spagat klingt, haben die Salzburger clever gelöst: „Die Homepage soll natürlich erst einmal Kücheninteressierte abholen. Deshalb bildet sie mit den drei Menüpunkten Kücheninspiration, Planung und Umsetzung sowie Händlersuche die komplette Customer Journey ab“, so Silvia Rieschl. Komplettiert wird sie durch einen Blog mit spannenden Hintergrundinfos sowie Tipps und Tricks rund um die Küche. Mit einem Klick auf das markante rote Dreieck am rechten oberen Rand wird die Seite schließlich zur Plattform für interessierte Unternehmer und bietet einen umfassenden Überblick über die Leistungen und Vermarktungskonzepte von MHK Österreich. Wichtig war dabei, potentiellen neuen Handelspartnern den Mehrwert einer Partnerschaft mit MHK Österreich aufzuzeigen.

Die Resonanz der Partner im Handel ist sehr positiv ausgefallen. „Aktuell sind die Auftragsbücher unserer Anschlusshäuser gut gefüllt“, berichtet Günter Schwarzlmüller, „doch vor der sich eintrübenden Wirtschaftslage, die ganz Europa betrifft, ist es wichtiger denn je, frühzeitig für eine hohe Bekanntheit und Akzeptanz in den Zielgruppen und damit für nachhaltige Frequenz in den Fachgeschäften unserer Partner vor Ort zu sorgen.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.mhk-kuechenspezialist.at

Quelle: MHK