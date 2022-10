MHK Österreich: „Im Wandel liegt die Zukunft.“

Olaf Hoppelshäuser, Günter Schwarzlmüller, Werner Heilos

MHK Österreich hatte geladen und 180 Partner kamen zur diesjährigen Hauptversammlung in Linz. Unter dem Motto „Neue Wege gehen“ wurden verschiedene Aspekte beleuchtet, „die wir uns zu Herzen nehmen müssen, um langfristig erfolgreich zu sein“, hob Günter Schwarzlmüller, Geschäftsführer von MHK Österreich hervor. Der Verband mit Sitz in Salzburg kann ein erfreuliches Wachstum von 15,2 Prozent verzeichnen.

Günther Schwarzlmüller, Werner Heilos

„Sie haben auch 2021 wieder einen großartigen Job gemacht, jetzt sollen sich MHK und ihre Gesellschafter aber auf die Herausforderungen von Wirtschaft und Gesellschaft einstellen“, machte Werner Heilos, Vorstandsvorsitzender der MHK Group deutlich. „Wir müssen der Küche in der unsicheren Zeit zu neuem Potenzial verhelfen“. Und dabei sei es noch immer die Kraft der Gemeinschaft, die jedem Einzelnen Erfolg verschaffe.

Dr Werner Beutelmeyer, Günther Schwarzlmüller

Den Stellenwert des Wandels für nachhaltigen Erfolg von Unternehmen machten auch Dr. Werner Beutelmeyer, Geschäftsführer Markt Institut Linz und Christian Gansch, Dirigent und Führungsexperte in ihren Gastbeiträgen deutlich. Gerade bei immer schlechter werdender gesellschaftlicher Stimmung sei es von hoher Bedeutung, die Menschen aufzufangen und ihnen Vertrauen zu schenken. Daher sollte „aufeinander hören – voneinander lernen – miteinander handeln“ der Leitgedanke allen Tuns werden.

Günter Schwarzlmüller erörterte die Strategie der europäischen Verbundgruppe, mit der auch MHK Österreich ihren Handelspartner zu neuen Impulsen verhelfen will. „Mit einer digitalen Plattform für Handel, Handwerk, Industrie und Dienstleister sollen sowohl die Einzellösungen unserer eigenen als auch die unserer externen Dienstleister zu einem großen digitalen Dienstleistungsnetz rund um den Customer Journey verknüpft werden“, beschreibt Günter Schwarzlmüller. Denn nur so können alle Partner von nachhaltig maximalen Systemvorteilen profitieren.

Daher werde der eingeschlagene Weg in Richtung „MHK GOES DIGITAL“ 2023 weiter konsequent fortsetzt. So wird der Focus von MHK Österreich auf neuen Leadkampagnen mit Industriepartnern liegen, mit dem Ziel, qualifizierte Kundenkontakte zu generieren.

Optimistisch ging es weiter, denn mit viel Spannung wurde die schönste Küche Österreichs 2022 gekürt. Anna Norz und ihr Team von Norz Interieur in Vöcklabruck setzten sich mit einer zeitlos und modern gestalteten Küche durch, die mit gemütlichem Sitzbereich und stilvoll eingebauter Kaffee-Bar zum Verweilen einlädt. Zu Feiern hatten auch die Jubilare unter den Handelspartnern, die für 15, 20 und 25 Jahre Partnerschaft geehrt wurden.

Bei einem großen Get-together tauschten sich Händler und Industriepartner rege aus. Die Gäste, darunter zahlreiche neue Mitglieder, ließen die Hauptversammlung am Abend bei bester Unterhaltung ausklingen.

Matthias Schauffler, GF Carat Östererich (Bild mitte) beim Kundengespräch Ulrike Pesta, GF BSH Österreich

Johann Kirchknopf, Oliver Schwarzlmueller Vertrieb Häcker Küchen Österreich

Thomas Riepl, Vertriebsleiter Fa. Haka Küche

Christina Käfer, Vertriebsleitung Miele Österreich, Christian Pabst, Vertrieb Ballerina Küchen Österreich

Gremialobmann vom NÖ Einrichtungshandel Josef Gloss (im Bild rechts) am Stand von Schösswender

Vertriebsleiter Schüller Küchen Österreich Sebastian Dunkl (ganz links) mit seinem Team

Gernot Urbanek, Siegfried Wurzinger von Reinisch Stein

Quelle: MHK