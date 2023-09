MHK Österreich überreicht Innovationspreis

Im Juni hatte die MHK Group Europas schönste Küche des Jahres gekürt. Ins Rennen waren die sieben MHK-Landessieger aus dem Wettbewerb „Das Goldene Dreieck“ gegangen. Darunter auch aus Österreich. „Es haben sich zahlreiche MHK Küchenspezialist:innen mit wirklich einzigartigen Küchenplanungen um den Titel „Schönste Küche Österreichs“ beworben. Unsere 168 Partner sind regionale Familienbetriebe in ganz Österreich. Dahinter stehen inhabergeführte Küchenfachhändler, Komplettausstatter und Tischlereien – die MHK Küchenspezialisten“, resümiert Silvia Rieschl (im Bild links), Marketing Managerin MHK Österreich. Unter den Einsendungen, sei eine Planung ganz besonders herausgestochen: die von Michael Sendlhofer, Hausleiter der Salzburger Dependance des elterlichen Studios „Sendlhofer Design“ mit Hauptsitz in Bad Hofgastein.

Das Besondere an der mit hochwertigen Markengeräten von Miele und Liebherr ausgestatten Küche sei, dass sie der 28-jährige Innenarchitekt in der hauseigenen Tischlerei auch komplett selbst realisiert habe. Für Michael Sendlhofer eine Aufgabe, die er mit großer Leidenschaft ausfüllt, denn nach seiner Ausbildung als Innenarchitekt konnte er Erfahrung in renommierten Studios im In- und Ausland sammeln. Diese Kombination aus Kreativität und Handwerkskunst spiegelt sich in vielen Details seiner eingereichten Küchenplanung wieder. „Uns war sofort klar, dass diese Küche preiswürdig ist“, betont Mag. Günter Schwarzmüller, Geschäftsführer MHK Österreich. Das Talent des jungen MHK Küchenspezialisten aus Salzburg wollte man würdigen durch die erstmalige Vergabe des MHK-Innovationspreises.

Michael Sendlhofer freute sich, die Auszeichnung entgegennehmen zu können und über das damit verbundene Präsent: einen Genusskorb im Wert von 500 Euro von WEIN & CO. Österreichs bester Weinhändler steht für Top-Qualität und Top-Service. Das verbindet ihn mit den MHK Küchenspezialisten – und mit „Sendlhofer Design“. Der Grundstein für diese Familienerfolgsgeschichte wurde 1994 von Roswitha und Mathias Sendlhofer gelegt. In einem Ambiente der besonderen Art vermittelt ihr rund 300m² großes Wohn- und Küchenstudio in Bad Hofgastein „Wohnen“ als Lebensgefühl. Dank der hauseigenen Tischlerei, die Großteils heimische Materialien verarbeitet, entstehen ganz individuelle Lösungen. Ein Konzept, dem sich auch Michael Sendlhofer mit dem Showroom in Salzburg seit 2019 verschrieben hat und das, wie der Gewinn des ersten MHK-Innovationspreises deutlich macht, ankommt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mhk-kuechenspezialist.at

Quelle: MHK Küchenspezialist Sendlhofer/WEIN & CO