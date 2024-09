MHK Österreich vergibt Innovationspreis 2024

Die Tischlerei Benedikt Elmecker sicherte sich 2024 den Innovationspreis der MHK Group für die beeindruckende Gestaltung einer exklusiven Penthouse-Wohnung am Ossiacher See, Kärnten. Dieses herausragende Projekt, welches im Rahmen der Wahl zur schönsten Küche von MHK Österreich im Juni eingereicht wurde, verbindet kreative Architektur mit präzisem Handwerk und setzte sich in dem hochkarätigen Wettbewerb durch.

Andreas Kummer, Benedikt Elmecker, Günter Schwarzlmüller bei der Preisübergabe

„Die Begeisterung der Kunden, genau diese Immobilie gefunden zu haben, mit dem Wunsch, etwas ganz Besonderes daraus zu machen, schwappte sehr schnell auf mich über“, erklärt Benedikt Elmecker. Die Herausforderungen der Dachgeschosswohnung – mit tragenden Säulen, Unterzügen und Schrägen – wurden durch geschickte Planung geschickt kaschiert. Klare Strukturen, elegante Linien und eine harmonische Materialwahl kennzeichnen das Design. Das Zusammenspiel der Materialien sowie der Oberflächen und Farben, kombiniert mit einem durchdachten Beleuchtungskonzept und raumakustischen Schallabsorbern, verleihen dem Raum den besonderen Feinschliff. „Dieses Projekt zeigt, wie wichtig es ist, Design und Funktionalität in Einklang zu bringen,“ betont Elmecker.

Ein besonderes Highlight des Penthouse-Projekts ist die textile Wandgestaltung im Essbereich, die Elmecker mit seiner zweiten Firma „Fresko“ umsetzte. Fresko bietet großflächige Wände mit stylischen Motiven an, die sich nahtlos in das Gesamtdesign einfügen und ganz individuell nach dem persönlichen Geschmack und Stil der Kunden gestaltet werden.

Benedikt Elmecker, geboren 1977 in Freistadt, begann seine Karriere mit einer Tischlerlehre und absolvierte im Anschluss eine Weiterbildung am Holztechnikum Kuchl. Nach wertvollen Erfahrungen in Planung und Verkauf in einem Einrichtungsstudio erfüllte er sich 2004 den Traum der Selbstständigkeit. Heute realisiert Elmecker neben Wohnprojekten auch Büro- und Praxiseinrichtungen sowie maßgeschneiderte Einzelstücke wie Tische und Polstermöbel.

„Wir sind beeindruckt von der kreativen Vision und handwerklichen Perfektion, die Benedikt Elmecker und sein Team bei diesem anspruchsvollen Projekt gezeigt haben,“ lobt Günter Schwarzmüller, Geschäftsführer von MHK Österreich. „Das Penthouse-Projekt am Ossiacher See zeigt eindrucksvoll, was mit Innovation und exzellentem Handwerk möglich ist.“

Mit dem Innovationspreis 2024 setzt Benedikt Elmecker ein weiteres Zeichen für maßgeschneiderte, ästhetische und funktionale Lösungen im Bereich Wohndesign.

Weitere Informationen zu MHK finden Sie unter www.mhk-kuechenspezialist.at

Quelle: MHK