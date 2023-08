MHK Vorstand und Mitarbeiter:innen trauern um ehemaligen Vertriebschef

Hans Peter Reising (im Bild oben) trat 1981 als erster Mitarbeiter in die Dienste der MHK Group. Mit viel Engagement und Herzblut machte sich der damals 29-jährige an die ihm übertragene Kundenakquise. Auch als späterer Vertriebschef ließ es sich Hans Peter Reising nicht nehmen, noch selbst rauszufahren und neue Gesellschafter für die MHK Group zu begeistern. So übernahm er in den ersten beiden Jahren nach dem Mauerfall die Akquise in den neuen Bundesländern. Auch am Aufbau der niederländischen MHK-Tochter wirkte Hans Peter Reising maßgeblich mit.

Im Januar 2021 feierte Reising sein 40-jähriges MHK-Dienstjubiläum. Im Juli desselben Jahres verabschiedete er sich schließlich in den wohlverdienten Ruhestand, den der Weltenbummler mit seiner Familie und Reisen genoss. Mit der MHK Group blieb er bis zuletzt in verschiedenen Projekten beratend und stets eng verbunden. Für seine Verdienste um die MHK Group wurde Hans Peter Reising anlässlich seines 40-jährigen Dienstjubiläums mit der goldenen MHK Ehrennadel ausgezeichnet.

„Mit Hans Peter Reising verliert die MHK Group nicht nur ihren Mitarbeiter der ersten Stunde, sondern einen engagierten Menschen, der der Unternehmensgruppe, vor allem aber ihrem Gründer Hans Strothoff und zahlreichen Handelspartner:innen auch freundschaftlich verbunden war“, so Volker Klodwig. „Wir bedauern diesen Verlust sehr und denken in diesen Tagen nicht nur an seine Verdienste, sondern auch an seine Familie, allen voran seine Ehefrau und seine beiden Töchter mit Familien.“

Quelle: MHK