Miele auf der Messe Küchenwohntrends in Salzburg – geht Hausarbeit eigentlich einfacher?

Wenn es mal wieder stürmisch zugegangen ist und das Spielzeug eine Wäsche gebrauchen kann, helfen zusätzliche Spezialprogramme. Diese können kostenlos per Miele App auf den neuen Waschmaschinen der Generation W2 Nova Edition aktiviert werden Updates machen Hausgeräte smarter und die Arbeit einfacher · Aktuelles App Release stellt neue Anwendungen bereit · Künstliche Intelligenz unterstützt bei der Behebung von Gerätestörungen Geht Hausarbeit eigentlich einfacher? – Die Miele App macht es möglich. Mit dem aktuellen Release stehen Anwendungen bereit, die Hausgeräte intelligenter machen und manches Problem im Handumdrehen lösen. Das gilt für eine neue Waschmaschinengeneration und kostenlose Zusatzprogramme, aber auch für Geräte, die schon im Haushalt vorhanden sind und gelegentlich etwas Zuwendung benötigen. Hier unterstützt Künstliche Intelligenz bei der Fehlerbeseitigung. Eine Bereicherung ist zudem die Vorratshaltung von Lebensmitteln mit smarten Gourmet-Boxen. Mit dem Smartphone den QR-Code auf der Gourmet-Box scannen und in der Miele App die Art des Lebensmittels sowie das Haltbarkeitsdatum eingeben: Die App erinnert dann an den rechtzeitigen Verbrauch Farbton Pearlbeige jetzt auch bei Einbaugeräten der Designlinie VitroLine mit Griffen · Zusätzlich zur grifflose ArtLine bringt Miele die Trendfarbe Pearlbeige jetzt auch bei der Designlinie VitroLine mit Griffen · Neutrale, warme Nuance ist eine Mischung aus Grau und Beige Auf der Messe Küchenwohntrends in Salzburg präsentierte Miele den Farbton Pearlbeige zusätzlich zur grifflosen ArtLine jetzt auch in der Designlinie VitroLine. Der warme, neutrale Beigeton der Einbaugeräte ist – neben Graphitgrau und Obsidianschwarz – eine weitere edle Nuance für noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten bei der Designvariante mit Griffen. Die Designline VitroLine im neuen, warmen Farbton Pearlbeige lässt sich für einen markanten und dennoch warmen Look mit dunklen Hölzern kombinieren. In Kombination mit Weiß- oder Pastelltönen kreiert Pearlbeige eine grazile und luftige Wohnatmosphäre Neue Geschirrspüler setzen Maßstäbe in puncto Energieeffizienz: Jetzt mit der höchsten Klasse A · Umfassendes Upgrade mit energieeffizientestem Sortiment aller Zeiten · Höchste Energieeffizienzklasse A – erhältlich von Einstiegs- bis Premiummodell · Top-Feature AutoOpen für bessere Trocknungsergebnisse jetzt in allen Preisklasse Energie clever sparen und die Umwelt schonen – nachhaltig spülen war noch nie so einfach. Miele bietet die beste Energieeffizienzklasse A jetzt in allen Vermarktungsklassen an – ganz ohne Abstriche bei Reinigungsleistung, Komfort oder Langlebigkeit. Die neuen Spülermodelle G 5000 Active und Active Plus sind ab Mai 2025 im Handel erhältlich. Maximale Effizienz für jede Küche: Miele bringt Energieeffizienzklasse A bei Geschirrspülern über alle Preisklassen hinweg Neue Kühl- und Gefriergeräte: energieeffizient und ergonomisch · Neue Generation Kühl- und Gefriergeräte für den Einbau unter Arbeitsfläche · Modelle für den Einbau in Komforthöhe bis zu 92 Zentimetern erhältlich Sie sind ideal für kleine Haushalte: Kühlgeräte, die sich unter die Arbeitsplatte einsetzen lassen. Miele bringt in diesem Frühjahr eine neue Generation Kühl- und Gefriergeräte auf den Markt – mit Modellen, die mit verbesserter Energieeffizienz, mehr Komfort und ergonomischen Details glänzen. Vier Kühlschränke und zwei Gefriergeräte stehen zur Wahl. Die neue Generation Kühl- und Gefriergeräte für den Unterbau von Miele bietet viel Komfort und eine hochwertige Ausstattung Weitere Informationen finden Sie unter www.miele.at

Quelle: Miele