Miele gewinnt Doppelgold beim iF Design Award

Mit der Outdoor-Küche „Dreams“ überträgt Miele seine langjährige Expertise im Küchensektor erstmals in den Außenbereich. Hochwertige Materialien, zeitloses Design und fortschrittliche Technik zeichnen das Ensemble aus

Großer Erfolg für Miele beim iF Design Award 2026: Das Unternehmen erhält 19 Auszeichnungen, darunter zweimal Gold. Die Jury würdigte insbesondere die Verbindung aus zeitlosem Design, hochwertigen Materialien, intuitiver Bedienung und funktionalem Mehrwert für Nutzerinnen und Nutzer.

Die höchsten Auszeichnungen gingen an die Outdoor-Küche „Dreams“ und die freistehende Kühl-Gefrierkombination KFFD 6867. Gold erhielten in diesem Jahr lediglich 75 von über 10.000 Einreichungen weltweit. Eine internationale Jury aus 129 Designexpertinnen und -experten zeichnete die Produkte für ihre klare Formensprache, innovative Funktionen und konsequente Nutzerorientierung aus.

„Insgesamt 19 Awards, darunter zwei in Gold, unterstreichen die hohe Designqualität bei Miele. Sie würdigen die enge Zusammenarbeit der Design- und Entwicklungsteams, die technologische Kompetenz, Gestaltungskraft und Kundenorientierung in international anerkannte Produkte übersetzen“ , sagte Janina Forberger, Chefdesignerin bei Miele.

Konsistentes Design für moderne Küchen

Neben den beiden Gold-Gewinnern erhielt Miele mehrere Auszeichnungen im Küchenbereich, darunter für French-Door-Kühlgeräte, MattFinish- und DiamondFinish-Kochfelder sowie das vernetzte Kochsystem M Sense. Die Produkte überzeugen durch präzise Bedienkonzepte, hochwertige Materialien und ein konsistentes Design über Gerätekategorien hinweg. Das Farbkonzept Pearl Beige gewann einen Preis für konsequente Zusammenführung von Design, Materialität und Raumwirkung. Auch das Gourmet-Box-Set als multidimensionales Zubehör wurde prämiert, weil es hilft, Lebensmittel zu garen, zu lagern und smart zu organisieren.

Langlebige Materialien im Outdoor-, Wäsche- und Professional-Bereich

Mit der „Dreams“-Produktfamilie zeigt Miele Designstärke im Outdoor-Segment. Neben der Outdoor-Küche wurden der Gasgrill Fire Pro IQ und das Zubehörsortiment ausgezeichnet. Die Jury würdigte das durchgängige Gestaltungskonzept aus langlebigen Materialien, klaren Linien und intelligenter Technik.

Im Bereich Wäschepflege überzeugte der Trockner T2 Nova Edition mit reduziertem Premiumdesign, der neuen M Touch Pro-Steuerung und einem neuartigen Lichtkonzept. Dank eines Näherungssensors „erwacht“ das Gerät, sobald sich jemand nähert. Weitere Lichteffekte unterstützen Nutzerinnen und Nutzern intuitiv bei der Gerätebedienung und erleichtern ihnen den Alltag.

Auch die Medizintechnik wurde prämiert: Der Thermodesinfektor CompactLine PWD 8682 erhielt einen Award für sein kompaktes, ressourcenschonendes Konzept, das speziell auf die Anforderungen kleiner Praxisteams zugeschnitten ist.

Die Miele Kühl-Gefrierkombination KFFD 6867 vereint ikonisches Flügeltür-Design, hochwertige Glasoberflächen und eine großzügige Innenraumarchitektur mit innovativen Frischesystemen wie PerfectFresh Active

Hier finden Sie die Miele-Preisträger auf einen Blick: Awards

Weitere Informationen finden Sie unter www.miele.at

Quelle: Miele