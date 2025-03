Miele räumt beim iF Design Award ab

Der renommierte iF Award zeichnet seit über 70 Jahren herausragende Designqualität aus. Gemeint ist damit Design im Sinne von ganzheitlicher Gestaltung. So beinhalten die Kriterien neben der Form auch die Funktionalität, Bedienfreundlichkeit, Zielgruppenorientierung und Nachhaltigkeit. Die Miele-Produkte überzeugten in allen Bereichen.

Dazu der Leiter des Miele Design Center, Andreas Enslin: „Der iF Award hat sich zum anerkanntesten Designpreis der Welt entwickelt. Miele wurde seit 1967 vielfach von den Design-Experten des iF für gutes Design ausgezeichnet. Ich freue mich sehr über die Auszeichnungen durch die hochkarätig besetzte internationale Jury, die zeigen, dass das Miele-Designteam auch 2025 wieder unseren Anspruch an Marke, Qualität und Design für eine große Bandbreite unserer Produkte erfüllen konnte.“

Die Preisträger im Porträt:

Preisgekrönter Wächter: Staubsaugergeneration Guard

Gleich vier Awards entfallen auf Staubsauger, darunter alle drei Produktlinien des Bodenstaubsaugers Guard. Der macht seinem Namen (Wächter) alle Ehre, beschützt er seine Nutzerinnen und Nutzer doch zuverlässig vor Staub und Feinpartikeln wie zum Beispiel Pollen. Zu verdanken ist das dem wirkungsvollen Staubbeutel- und Filterkonzept. Mehr als praktisch ist dazu die Verbindung mit der Miele App, die daran erinnert, wenn eben diese Beutel und Filter getauscht werden sollten – Bestellfunktion inklusive. Äußerst leistungsstark auf allen Böden, unterstützt durch einen cleveren Automatikmodus, leicht und wendig, dazu auf 20 Jahre Lebensdauer getestet*: Die Qualität der Guard-Staubsauger machte die Geräte in kurzer Zeit zum Kundenliebling und wurde von der Jury des iF Design Award mit hohen Punktzahlen honoriert. Zumal die Staubsauger-Garde auch optisch ein echter Blickfang ist, wofür neben strukturierten Oberflächen und neuartigen Stoffdetails auch bisher unübliche farbliche Akzente in Roségold oder Kupfer sorgen.

Vierter im Bunde der Ausgezeichneten ist der Duoflex Akku-Staubsauger. Auch er bietet hohe Leistung dank besonders effizientem Digital Efficiency-Motor, und das zweistufige Filtersystem sorgt für saubere Raumluft. Umfangreiches Zubehör, eine lange Akku-Laufzeit und ein sehr elegantes und dabei zeitloses Design zeichnen den Duoflex aus. Neben der Kategorie Funktion fiel er der iF-Jury besonders durch Aspekte der Nachhaltigkeit auf, wozu die langlebigen Materialien und die Zerlegbarkeit beitragen. Ähnlichkeiten mit dem zirkulären Staubsaugerkonzept Vooper, das Miele im vergangenen Jahr vorstellte, sind dabei nicht zufällig.

Für alle drei Guard-Serien S1, M1 und L1 von Miele gab es einen Designpreis, im Bild der Guard L1 Comfort in Titanium PearlFinish

Wäschepflege mit Wow-Effekt

Im Bereich der Wäschepflege gibt es in diesem Jahr drei Preisträger des iF Design Awards. Das Spitzenmodell der neuen Waschmaschinengeneration W2, namentlich W2 Nova Edition, erhielt einen der begehrten Preise; ihr intuitiv bedienbares User Interface (Bedienpanel) M Touch Pro erhielt eine eigene Auszeichnung. Das neue User Interface, das auch bei den Trocknern der T2 Nova Edition zum Einsatz kommt, begeisterte die Jurymitglieder: Es ist groß und übersichtlich, durchgängig in Farbe und per Tipp- und Wischfunktion intuitiv zu bedienen.

Hinzu kommt ein Award für den Wäschepflegeschrank Aerium, der im Herbst 2025 auf den Markt kommt, in dem Textilien, die zwar nicht verschmutzt, aber auch nicht mehr sauber genug für den Schrank sind, aufgefrischt, getrocknet und geglättet werden können.

Die Waschmaschine der Nova Edition strahlt mit ihrer Bedienblende in echtem, schwarzem Glas und der dazu passenden, ungewöhnlich großen Glastür Eleganz und Ästhetik aus. Dies honorierte die Jury ebenso wie Technik und Komfort, zum Beispiel durch das Feature MotionReact: Dank eines Sensors schaltet sich das Gerät automatisch ein, wenn man sich ihm nähert. Die Tür öffnet sich durch sanftes Berühren (ComfortOpen). Beides ist vor allem dann äußerst praktisch, wenn man einen vollen Wäschekorb in beiden Händen hat.

Das Spitzenmodell der neuen Waschmaschinengeneration, die W2 Nova Edition, wurde für seine Ästhetik, aber auch für Technik und Komfort mit dem iF Design Award ausgezeichnet

Kühlgeräte: Auszeichnung vor Markteinführung

Amerikanische Dimensionen, europäische Nachhaltigkeitsmaßstäbe: Die Produktkategorie MasterCool – großzügig bemessene Kühl- und Gefriergeräte – erfreut sich hierzulande zunehmender Beliebtheit. Den iF Award gab es für die neuen Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen, die erst Ende 2025 auf den Markt kommen werden. Besonderes Augenmerk fiel auf die verbesserte Energieeffizienz – neben dem erstklassigen Gerätedesign mit hochwertigen Materialien wie gebürstetem Edelstahl, puristischer Form und vielen funktionalen Highlights.

Weinschränke der Serie KWTUS 7000 überzeugen

Unverfälschte Materialien wie Glas, Holz und schwarzer Stahl zeichnen auch die Weinschränke der Serie KWTUS 7000 aus, die einen iF Design Award erhalten hat. Die besten Lagerungsbedingungen für Weine kommen in eindrucksvollem Design daher. So harmonieren dunkle Farben mit warmweißem Licht in variabler Intensität. Unterschiedliche Größen und die gewohnt komfortable Ausstattung der Miele-Weinschränke machen die Serie komplett. Die Geräte werden im Frühjahr/Sommer eingeführt.

Klein, aber fein mit Designpreis: Die neuen Weinschränke von Miele kommen im Frühjahr/Sommer auf den Markt

Dezent, ästhetisch, vielseitig: Dunstabzugshauben

Stella, Sienna und Escala: Diese klangvollen Namen tragen drei Dunstabzugshauben, die von der Jury mit iF Design Awards bedacht wurden. Leistungsstark sind alle drei. Die Miele-Hauben beseitigen zuverlässig Gerüche, binden Fette und sorgen für ein angenehmes Raumklima. Vor allem aber überzeugen sie mit schlichter, reduzierter Form und ihrer unaufdringlichen Eleganz. Das Deckengebläse Stella fügt sich mit niedriger Höhe von 20 Zentimetern und unterschiedlichen Farben nahezu perfekt in jede Zimmerdecke ein. Es ist erhältlich in Mattweiß, Mattschwarz, in Edelstahlausführung oder kann individuell lackiert bzw. foliert werden.

Zwei minimalistische Kopffrei-Wandhauben verbinden Eleganz mit Funktionalität. Sie überzeugten mit ihren schlanken Glaspaneelen, dezent integrierten Bedienfeldern und wirkungsvoller Absaugung. Das Top-Modell Sienna arbeitet mit nur 50 Dezibel – im Vergleich mit anderen Kopffrei-Dunstabzugshauben von Miele sind dies rund 20 Prozent geringere Geräuschwerte**. Eine gewisse Leichtigkeit vermittelt auch die neue, moderne Farbe Pearlbeige, die neben Obsidianschwarz und Graphitgrau erhältlich ist. Noch zurückhaltender kommt die zweite Kopffrei-Haube Escala mit ihrer vollständig ebenen und nahtlosen Oberfläche daher. Praktisch: Die Hauben können direkt am Gerät, per Miele App und automatisch über Con@ctivity gesteuert werden.

Sowohl beim Deckengebläse Stella als auch bei der Kopffrei-Haube Sienna lassen sich die Farbtemperaturen der Kochfeldbeleuchtung individuell einstellen. Auf Wunsch taucht die Ambiente-Beleuchtung den Raum in indirektes, stimmungsvolles Licht, das über LED-Streifen stufenlos dimmbar ist.

Das Top-Modell Sienna der Kopffrei-Dunstabzugshauben von Miele erhielt einen iF Design Award für seinen eleganten Auftritt, aber auch für seine hohe Leistung bei sehr geringem Absauggeräusch

Miele Professional: vernetzbar und intuitiv zu bedienen

Neben den Hausgeräten zeichneten die Design-Experten auch Gewerbegeräte von Miele Professional in zwei Kategorien aus: Als erstes die neue Serie kompakter Reinigungsgeräte und Laborspüler PLW 8636 mit 90 Zentimetern Breite. Die Geräte für hochspezialisierte Anwendungsfälle sind vernetzbar, trocknen Spülgut automatisch und sind mit technischen Highlights ausgestattet, die bislang deutlich größeren Modellen vorbehalten waren. Auffallend: Sie lassen sich über ein großes, übersichtliches Farbdisplay intuitiv bedienen.

Mit unkomplizierter Bedienbarkeit punkten auch die ausgezeichneten Waschmaschinen PWM 509, PWM 909 und PWM 511. Die beiden ersten sind für je neun Kilogramm Beladung ausgelegt, das dritte Gerät fasst bis zu elf Kilogramm Textilien. Über ein Full-Touch-Farbdisplay können die Programme angepasst und in einer umfassenden oder reduzierten Darstellung angezeigt werden – in mehr als 30 Sprachen. Damit sind Fehler bei der Benutzung nahezu ausgeschlossen. Diese Maschinen sind ebenfalls vernetzbar, sodass zum Beispiel auf PC, Smartphone oder Tablet angezeigt wird, wann die Wäsche fertig ist.

Designpreise für viele Modelle

Der iF Design Award wurde jeweils für die Serie der genannten Produkte vergeben. So teilen sich die 14 Preise auf deutlich mehr Modelle auf. Diese gehören damit zu den Besten unter fast 11.000 Einreichungen aus 66 Ländern. Die Jury besteht aus 131 professionellen Designspezialisten. Ausrichter des traditionsreichen Wettbewerbs ist die unabhängige iF International Forum Design GmbH. Die feierliche Preisverleihung des iF Design Awards findet am 28. April im Friedrichsstadt-Palast in Berlin statt.

*Während der Entwicklungsphase der beworbenen Staubsaugerserie Guard hat Miele Modelle & Kernkomponenten durch 750h Nutzung (= 37,5 Stunden p. a.) in max. Leistungsstufe getestet. Mehr: miele.com/20years

**Im Vergleich zur DA 6498 W in Stufe 3 in Abluft.

Quelle: Miele