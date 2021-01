Miele startet Produktion und Vertrieb von Luftreinigern – als zusätzlicher Schutz vor Corona

Wo viele Menschen in geschlossenen Räumen zusammenkommen, ist das Risiko einer Infektion mit Covid-19 bekanntlich besonders hoch. Deshalb ist in Altenheimen, Kindergärten, Schulklassen, Praxen, Läden, Büros, Hotels, Restaurants, Fitnessstudios, Friseursalons uvm. häufiges und gründliches Lüften unverzichtbar – aber nicht immer ausreichend möglich. Hier unterstützt der neue mobile Luftreiniger AirControl von Miele. Das hocheffektive Gerät ist speziell für den Einsatz in Betrieben oder öffentlichen Einrichtungen konstruiert. Es wird in drei Größen verfügbar sein und kommt im ersten Schritt in Deutschland und Österreich auf den Markt. Produktionsstart ist Mitte Februar im Miele-Werk Lehrte.

Sorgt für ein gutes Raumklima und verringert das Infektionsrisiko durch Viren im Schulbetrieb und Kindergarten: einer von drei neuen Luftreinigern Miele AirControl

Weitere Informationen: www.miele.at/aircontrol

Quelle: Miele