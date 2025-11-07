Miele verlängert Garantie für kabellose Staubsauger auf fünf Jahre

Ein klares Qualitätsversprechen: Die langlebigen Akku-Handsticks „Triflex“ und „Duoflex “ von Miele jetzt mit 5 Jahren erweiterter Herstellergarantie

„Die verlängerte Garantie ist ein starkes Zeichen für das Vertrauen in unsere Technologie und Qualität – und ein klares Versprechen an unsere Kundinnen und Kunden“, sagt Mark Siva, Senior Vice President Business Unit Small Domestic Appliances. „Unsere Geräte sind auf viele Jahre intensiver Nutzung ausgelegt. Wer sich für einen Miele Akku-Handstick entscheidet, investiert in Qualität, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit.“

Mit dem zusätzlichen Garantieversprechen begegnet Miele einem zentralen Wunsch vieler Kundinnen und Kunden: Die Sicherheit, sich auf ein langlebiges und leistungsstarkes Produkt verlassen zu können. Gleichzeitig setzt das Unternehmen ein deutliches Zeichen in Sachen Ressourcenschonung – denn langlebige Geräte leisten einen wichtigen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit im Haushalt.

Zwei Modelle, ein Anspruch: Qualität und Komfort für jeden Bedarf

Im Miele Produktportfolio ergänzen sich der Triflex HX2 und der Duoflex HX1 ideal – für unterschiedliche Anforderungen. Der Triflex HX2 steht mit seinem patentierten 3in1 Design für maximale Flexibilität: Die PowerUnit – bestehend aus Motor, Akku und Staubbox – lässt sich mit wenigen Handgriffen umbauen. Ob unter Möbeln, an der Decke oder für große Flächen: Der Triflex passt sich jeder Reinigungssituation an und kann sogar frei stehen – praktisch für kurze Pausen im Alltag.

Der Duoflex HX1 überzeugt als leichtes und intuitiv bedienbares Einstiegsmodell mit innovativen Features, wie z. B. dem SpeedLock-System für den schnellen Wechsel zum Handgerät. Sein modernes, ästhetisches Design macht ihn zum stilvollen Begleiter im Alltag – ideal für die schnelle Reinigung zwischendurch, etwa auf dem Sofa oder Fensterbänken.

