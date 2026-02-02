Mit fundiertem Normenwissen sicher planen und ausführen

Mit dem Start ins neue Jahr setzt MAPEI ein klares Zeichen für Qualität und Normensicherheit am Bau: In einer österreichweiten Schulungsreihe vermittelt der Bauchemiehersteller umfassendes Praxiswissen zur neuen, stark überarbeiteten ÖNORM B 3407. Die Norm definiert klare Anforderungen an die fachgerechte Planung und Ausführung von Fliesen-, Platten- und Mosaikarbeiten und zählt damit zu den zentralen Regelwerken im Baualltag rund um die Fliesenverlegung.

Gerade die aktuelle Ausgabe der ÖNORM B 3407 bringt zahlreiche Neuerungen mit sich, die in der Praxis häufig Fragen aufwerfen. Um Planer, Verarbeiter und Fachbetriebe bestmöglich zu unterstützen, bietet MAPEI Seminare an, welche die Neuerungen der ÖNORM mit theoretischen Praxistipps aus dem Baustellenalltag verbinden und Inhalte verständlich, strukturiert sowie technisch fundiert aufbereiten.

Bereits erfolgreich durchgeführt

Die ersten Termine der österreichweiten Schulungsreihe wurden bereits erfolgreich abgehalten. Am 21. Jänner 2026 in Techelsberg (Kärnten), am 23. Jänner 2026 in Nußdorf an der Donau (MAPEI Zentrale, Niederösterreich) sowie am 27. Jänner 2026 in Graz (Steiermark) nutzten zahlreiche Teilnehmer die Gelegenheit, sich praxisnah über die Neuerungen der ÖNORM B 3407 zu informieren.

Im Mittelpunkt der Schulungen stehen:

⎯ die Neuerungen der aktuellen ÖNORM B 3407

⎯ die grundlegenden Inhalte und Anforderungen der Norm

⎯ typische Fehlerquellen in Planung und Ausführung

⎯ empfohlene Lösungsansätze aus fachlicher Sicht

Weiters wird auf das sehr wichtige Abdichtungskonzept und die umfangreich beschriebenen Abdichtungsmaßnahmen eingegangen.

Geleitet werden die Schulungen von erfahrenen MAPEI-Experten: Markus Leitner, Produktmanager Keramik & Naturstein sowie PROFILPAS, und Ing. Stefan Schallerbauer, technischer Leiter, Produktmanager für Keramik & Naturstein und Prokurist. Beide Referenten vermitteln die Normeninhalte praxisnah und mit direktem Bezug zu realen Baustellensituationen.

Zielgruppe

Die Schulungen richten sich an Fliesenleger, Planer, Fachbetriebe sowie alle, die mit keramischen Belägen arbeiten und besonderen Wert auf eine normgerechte und hochwertige Ausführung legen.

Termine & Orte (österreichweit)

Datum Zeit Ort 06.02.2026 08:00–13:00 Stoob/ Bgld 12.02.2026 13:00–18:00 Nußdorf (MAPEI Zentrale)/ Nussdorf, NÖ 18.02.2025 13:00–17:00 Innsbruck/ Tirol 25.02.2025 13:00–17:00 Rankweil/ Vlbg 06.03.2025 08:00–13:00 Vösendorf bei Wien 01.04.2026 13:00–18:00 Kremsmünster/ OÖ

Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten zu den Schulungen finden Sie unter www.mapei.at

Quelle: MAPEI