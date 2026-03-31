Mit Mehrwert auf Wachstumskurs: Die MHK Group geht mit ihren GesellschafterInnen sicher in die Zukunft

Der Vorstand der MHK Group – Thorsten Hallermeier, Carolin Kronenberg, Volker Klodwig

Die MHK Group bestätigt ihre Rolle als starke Zukunftsplattform für inhabergeführte Unternehmen im mittelständischen Küchenfachhandel und Fachhandwerk. In einem herausfordernden Marktumfeld entwickelt sich die europäische Kooperation signifikant besser als der Branchendurchschnitt und geht gemeinsam mit ihren Gesellschafterinnen und Gesellschaftern gestärkt in die Zukunft. Unter dem Motto der diesjährigen MHK Hauptversammlung „Creating Value Together“ stand dabei vor allem eines im Mittelpunkt: der gemeinschaftliche Erfolg.

„Unser Erfolg ist vor allem ein Gemeinschaftserfolg. ‚Creating Value Together‘ ist für uns nicht nur das Leitmotiv der MHK Hauptversammlung 2026, sondern Ausdruck unserer Haltung. Gerade in anspruchsvollen Zeiten zeigt sich, wie stark wir als europäische Gemeinschaft zusammenstehen und nachhaltige Mehrwerte für unsere Partnerinnen und Partner schaffen“, betont Volker Klodwig, Vorstandsvorsitzender der MHK Group, in Berlin.

Überdurchschnittliches Wachstum in Deutschland und Europa

Dass dieser gemeinschaftliche Ansatz trägt, belegen die aktuellen Geschäftszahlen, die auf der MHK Hauptversammlung vorgestellt wurden. Im Geschäftsjahr 2025 steigerte die MHK Group ihren Bruttogesamtumsatz auf 9,664 Milliarden Euro, ein Plus von 5,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Besonders stark entwickelten sich die europäischen Landesgesellschaften: Mit 3,608 Milliarden Euro erzielten sie ein Umsatzwachstum von 8,6 Prozent. Wesentlich zur positiven Entwicklung der MHK Group trugen auch die deutschen Anschlusshäuser bei. Sie steigerten ihren Umsatz 2025 um 3,1 Prozent und entwickelten sich damit deutlich besser als der Gesamtmarkt.

Gleichzeitig wuchs auch die Zahl der Gesellschafterinnen und Gesellschafter weiter: 72 neue Anschlusshäuser kamen 2025 zur Kooperation hinzu, davon 65 allein in Deutschland. Damit stieg die Gesamtzahl auf 4.382.

„Wir freuen uns über diese positive Entwicklung, insbesondere vor dem Hintergrund der weiterhin anspruchsvollen Marktlage“, erklärt Klodwig. „Unsere Gesellschafterinnen und Gesellschafter profitieren von unserer einzigartigen Systemkompetenz, unseren starken Marken und erfolgreichen Geschäftsmodellen sowie unserem Innovationsgeist. Das macht sie robust und wettbewerbsfähig, gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten.“

Erfolgreiche Geschäftsmodelle und Vertriebskonzepte treiben Wachstum

Wie sich diese Stärke konkret im Markt entfaltet, zeigen zahlreiche Geschäftsmodelle und Initiativen innerhalb der Gruppe. So haben die auf der MHK Hauptversammlung 2025 vorgestellten Franchisekonzepte YCON und Bad & Body bereits an Dynamik gewonnen: Erste Standorte und Franchisenehmer wurden in Deutschland etabliert. Im Segment Handwerk verzeichnet die Gruppe weitere Fortschritte. Das digitale Bestellportal für den Sanitärbereich SHK.MARKET steigerte sowohl den Produktabsatz als auch die Zahl der angeschlossenen Lieferanten.

Im Küchensegment stärkten zudem die etablierten Marken musterhaus küchen und REDDY Küchen ihre Marktposition. musterhaus küchen punktete unter anderem mit der Einführung seiner neuen gleichnamigen Produktmarke sowie mit reichweitenstarken Digitalkampagnen und dem beliebten Testimonial Giovanni Zarrella. REDDY Küchen entwickelte das Konzept REDDY Küchen DESIGN PUR., das gezielt zusätzliche, kaufkräftige Kundengruppen anspricht und im Februar mit dem ersten Concept Store in Dortmund an den Start gegangen ist. Darüber hinaus präsentierte CARAT im Jahresverlauf ausgefeilte Innovationen in den Bereichen künstliche Intelligenz und Digitalisierung, die Planungs- und Geschäftsprozesse im Küchenfachhandel künftig noch effizienter unterstützen.

Zukunftsplattform mit digitalen Innovationen

Gleichzeitig richtet die MHK Group den Blick konsequent nach vorn. Neben den wirtschaftlichen Kennzahlen stand auf der MHK Hauptversammlung daher vor allem die strategische Weiterentwicklung der MHK als innovative Zukunftsplattform im Fokus. Mit einer umfangreichen Innovationsagenda und einem starken Portfolio an KI- und Digitallösungen baut die MHK Group ihr Leistungsangebot weiter aus und stärkt ihre Gesellschafterinnen und Gesellschafter entlang der gesamten Customer-Journey.

In der Keynote „Mehrwert. Innovation. Zukunft – Impulse für Ihr Unternehmen“ skizzierten Volker Klodwig und Digitalvorstand Thorsten Hallermeier die Zukunftsvision der MHK Group für die Branche. Zugleich zeigten sie auf, welche praxisnahen Innovationen derzeit entwickelt und gezielt in die Geschäftsmodelle integriert werden. Die Lösungen entstehen im engen Austausch mit den Gesellschafterinnen und Gesellschaftern und orientieren sich konsequent an deren Bedürfnissen sowie an den Erwartungen der Endkundinnen und Endkunden.

„Wir sind die führende europäische Kooperation, mit der inhabergeführte Unternehmen sicher in die Zukunft gehen können“, so Klodwig. „Mit unseren Innovationen stärken wir ihr Geschäft ganzheitlich und schaffen nachhaltige Wettbewerbsvorteile.“

Internationalisierung der Markenstrategie

Neben Innovationen treibt die MHK Group auch die Internationalisierung ihrer Markenstrategie konsequent voran. Bei der Entwicklung neuer Marken und Konzepte wird die europäische Perspektive von Beginn an mitgedacht. Im Zuge dieser Weiterentwicklung werden im Laufe des Jahres alle bestehenden Handelsmarken in den europäischen Märkten Niederlande, Belgien, Österreich und dem Vereinigten Königreich schrittweise an das Erscheinungsbild der erfolgreichen Handelsmarke musterhaus küchen angeglichen. Auch in Spanien baut die MHK Group ihre Markenpräsenz aus: Dort startet die Landesgesellschaft MHK Ibérica ebenfalls mit einer Handelsmarke und führt mit musterhaus küchen einen etablierten Brand in den Markt ein.

Internationale Handelspartnerinnen und -partner der MHK Group profitieren damit künftig noch stärker von der hohen Sichtbarkeit und Bekanntheit der Marke. Ziel ist es, die Position der angeschlossenen Häuser vor Ort zu stärken und zusätzliche Frequenz bei den Endkundinnen und Endkunden zu generieren.

Optimistischer Ausblick auf das Jahr 2026

Mit Blick auf das weitere Jahr betont Volker Klodwig: „Das Umfeld bleibt durch internationale Entwicklungen und die aktuellen Rahmenbedingungen anspruchsvoll. Gleichzeitig sehen wir erste positive Signale, etwa einen leichten Aufwärtstrend im Baugewerbe. Küche und Bad sind Herzstücke des Zuhauses – Orte, an denen Alltag und Lebensqualität zusammenkommen. Mit unseren starken Marken, erfolgreichen Konzepten und den engagierten Unternehmerpersönlichkeiten in unserer Kooperation unterstützen wir unsere Partnerinnen und Partner dabei, Nachfrage zu steigern und die Frequenz an ihren Standorten zu erhöhen.”

„MHK Excellence Award“ würdigt die besten Lieferanten

Bereits zum dritten Mal hat die MHK Group im Rahmen ihrer Hauptversammlung 2026 den „MHK Excellence Award“ für herausragende Leistungen der Industrie verliehen. Ausgezeichnet wurden Industriepartner, die der Handel zu seinen besten Partnern gewählt hat.

MHK CEO Volker Klodwig, Einkaufsgeschäftsführer Peter Leszinski und Stefan Ehrhard, Geschäftsführer interdomus Haustechnik, überreichten die begehrten Preise auf großer Bühne an die Gewinner:

Preisträger Bosch im Segment Küche – Kategorie Hausgeräte: Enrico Hoffmann, Head of Sales and Marketing Central Europe bei BSH Hausgeräte GmbH, freute sich über die Auszeichnung als Toplieferant in der Kategorie Hausgeräte.

Enrico Hoffmann, Head of Sales and Marketing Central Europe bei BSH Hausgeräte GmbH, freute sich über die Auszeichnung als Toplieferant in der Kategorie Hausgeräte. Preisträger Schüller im Segment Küche – Kategorie Küchenmöbel: Markus Schüller, Geschäftsführer Schüller Möbelwerk GmbH, erhielt den Award zum zweiten Mal in Folge für den Top-Industriepartner für Küchenmöbel.

Markus Schüller, Geschäftsführer Schüller Möbelwerk GmbH, erhielt den Award zum zweiten Mal in Folge für den Top-Industriepartner für Küchenmöbel. Preisträger BLANCO im Segment Küche – Kategorie Zubehör: Thorsten Neelen, Vice President und Head of Region DACH, BLANCO, bekam den Preis für den beliebtesten Zubehörhersteller 2026 überreicht.

Thorsten Neelen, Vice President und Head of Region DACH, BLANCO, bekam den Preis für den beliebtesten Zubehörhersteller 2026 überreicht. Preisträger HSK Duschkabinenbau im Segment Handwerk – Kategorie Sanitär, Heizung und Klima: Joachim Schulte, Geschäftsführender Gesellschafter von HSK Duschkabinenbau KG, nahm die Auszeichnung für den besten Lieferantenpartner im SHK-Bereich entgegen.

Die Gewinner des Excellence AWARD 2026 – Enrico Hoffmann, Volker Klodwig, Markus Schüller, Thorsten Neelen, Joachim Schulte, Stefan Ehrhard und Peter Leszinski

Der „MHK Excellence Award“ wurde im Jahr 2024 eingeführt. Prämiert werden seitdem jährlich MHK Lieferantenpartner, die im jeweiligen Segment mit konsequent hoher Performance, Innovationskraft und exzellentem Service überzeugen. Die Auszeichnung soll Bestleistungen in der Zusammenarbeit zwischen Industrie, Handel und Handwerk fördern.

Wahl zum schönsten Bad und zur schönsten Küche Deutschlands

Wie in den Vorjahren treten in beiden Hauptkategorien jeweils drei herausragende Planungen an.

Die Siegerinnen und Sieger werden exklusiv durch ein Live-Voting der rund 2.500 Gäste der MHK Hauptversammlung gewählt. Das macht die Auszeichnung „Das Goldene Dreieck“ zu einem der glaubwürdigsten Preise der Branche, denn hier entscheidet keine Jury hinter verschlossenen Türen, sondern erfahrene Praktikerinnen und Praktiker aus Küchenfachhandel, Handwerk und SHK-Fachbetrieben – und damit ein Fachpublikum, das mit Erfahrung, Kompetenz und Planungs-Know-how maßgeblich die Branchenstandards prägt.

Deutschlands schönstes Bad 2026

Mit Porträtfilmen, Gesprächen und persönlichen Einblicken der Planerinnen und Planer stellt „Das Goldene Dreieck” nicht nur die Projekte, sondern die Menschen dahinter in den Mittelpunkt. Damit setzt der Award seit über zwei Jahrzehnten Impulse und unterstreicht den Stellenwert, den der mittelständische Fachhandel in der Branche hat: Niemand kennt Kundenerwartungen, Alltagsbedürfnisse und funktionale Anforderungen besser als die Profis, die jeden Tag Küchen und Bäder planen und realisieren.

Deutschlands schönste Küche 2026

Die nominierten und Gewinner von Deutschlands schönsten Bad und schönster Küche

Weitere Informationen finden Sie unter www.mhk.de

Quelle: MHK