Mit OptiBake wird jeder zum Meisterkoch!

Inspiration, Innovation und maximale Leistungsstärke – all das und viel mehr bietet Ihnen Gorenje‘s neueste Errungenschaft: Die neuen OptiBake Einbaubacköfen – die optimale Wahl, egal ob für erfahrene Köche oder leidenschaftliche Hobby-Bäcker. Die neuen OptiBake Einbauöfen wurden von Expert*innen mit großer Sorgfalt und Liebe zum Detail entwickelt. Eine ausgeklügelte Kombination von moderner Technologie und leistungsstarken Funktionen macht das tägliche Kochen zu einem einzigartigen Erlebnis. Eine Entwicklung, um jedes Koch-, Brat- und Backerlebnis möglichst energie- und zeiteffizient zu gestalten. Dank der innovativen AutoBake-Funktion steht ein vollautomatisches Kochprogramm mit 22 getesteten Rezepten zur Verfügung. Alle Parameter wie Zeit, Temperatur und Hitzestufe werden automatisch eingestellt. Das Einzige, was zu tun ist: die Zutaten vorbereiten, das Lieblingsrezept auswählen und anschließend das perfekt gebackene Gericht genießen. Doch Backen, Braten und Grillen ist lange noch nicht alles: Die neue OptiBake Linie bietet außerdem das mehrphasige StepBake Programm, das in bis zu drei Schritten manuell eingestellt werden kann – die optimale Option für köstliche Brotkreationen oder authentische Lasagnen-Gerichte.

Authentizität und Tradition

Die neue OptiBake-Linie steht außerdem für Authentizität und Tradition: Die spezielle HomeMade-Backofenform wurde traditionellen Holzöfen nachempfunden und garantiert optimale Luftzirkulation für authentische Backergebnisse. So wird das Gericht von allen Seiten gleichmäßig erhitzt – außen knusprig und innen verführerisch saftig. Dank der konstanten Luftverteilung kann auch auf mehreren Ebenen gleichzeitig backen – ohne, dass sich die Aromen der Lebensmittel vermischen. Der fortschrittliche SteamAssist(ent) wurde speziell für leidenschaftliche Bäcker entwickelt: Mit dem Dampf-Assistenten kann während des Backvorgangs Dampf in die Backofenform hinzufügt werden, um beste Voraussetzungen für eine unwiderstehlich knusprige Kruste zu kreieren.

Fortschrittliche Selbstreinigungsfunktion

Die Gorenje OptiBake Öfen machen gesundes Leben um Einiges leichter: Die neuen Modelle verfügen nämlich über eine AirFry-Funktion, die Lebensmittel nur mit heißer Luft brät und frittier-ähnliche Ergebnisse liefert. Geschmack und Konsistenz bleiben dabei unverändert erhalten. Gesund essen war noch nie so einfach! Wer backt, der muss auch putzen, nicht wahr? Mit den Gorenje OptiBake-Öfen wird das Backofen-Putzen zu einem Kinderspiel! Diese verfügen nämlich über eine fortschrittliche Selbstreinigungsfunktion: Die innovative PyroClean-Technologie reinigt den Ofen bei extrem hohen Temperaturen, was jegliche Lebensmittelreste verbrennt. Zusätzlich entfernt die fortschrittliche CataClean-Funktion Fettspritzer und andere Verunreinigungen schon während des Backvorgangs. Und wer den Lappen gerne selbst in die Hand nimmt, dem steht unsere AquaClean-Funktion allzeit bereit. Dafür muss nur einen halben Liter Wasser auf ein Backblech gegossen und das Programm eingeschalten werden. Die innovative Reinigungstechnologie macht Verunreinigungen deutlich weicher, wodurch sie sich ganz einfach wegwischen lassen.

Ein erfahrenes Team an ExpertInnen hat viel Arbeit, Liebe zum Detail und langjährige Erfahrung in die Produktentwicklung gesteckt, um nur das Beste vom Besten bieten zu können. Denn die KundInnen verdienen nur beste Qualität für ein unkompliziertes, erfülltes und möglichst stressfreies Leben. Genießen Sie unvergessliche Wohlfühl-Momente mit Gorenje‘s Gorenje OptiBake-Öfen!

Weitere Informationen finden Sie unter www.gorenje.at

Quelle: Gorenje