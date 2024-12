MMFA-Trends 2025: Der Branche schafft nachhaltige Innovationen zwischen Natur und Zweckmäßigkeit

Warm, natürlich und langlebig

Die Präferenz für warme, natürlich wirkende Paneele überwiegt. Holzstrukturen und sanfte Farben wie Honigtöne und Greige (eine Mischung aus Grau und Braun) vermitteln eine gemütliche und organische Ästhetik.

Astfreie und realistische Strukturen, die an Holz erinnern, sorgen für ein authentischeres Erscheinungsbild und lassen die minimalistischen und geschönten Weiß- und Grautöne hinter sich. Große Fliesen und traditionelle Eichendielen schaffen ein Gleichgewicht zwischen Lebendigkeit und Zweckmäßigkeit, da die Verbraucher farbenfrohere Innenräume wünschen. Da Hausbesitzer bei ihrer Inneneinrichtung zunehmend an langfristigen Investitionen interessiert sind, entscheiden sie sich für klassische, zeitlose Designs, die in den nächsten Jahren nicht aus der Mode kommen werden.

Verstand und Gefühl

Das Streben nach Langlebigkeit geht über die optischen Aspekte der Paneele hinaus. Auf der Suche nach robusten und vielseitigen Bodenbelägen erkennen die Verbraucher die Notwendigkeit von Produkten, die praktischen Anforderungen entsprechen. Daher sind sie auf der Suche nach wasser- und feuchtigkeitsbeständigen Dielen, die überall im Haus verwendet werden können – vom Wohnzimmer bis hin zu stark beanspruchten Bereichen wie Badezimmer und Küche. Da diese Räume widerstandsfähige Oberflächen erfordern, werden passgenaue, wasserbeständige (und dennoch ästhetisch vielseitige) Bodenbeläge zu einem Muss.

Nachhaltigkeit an vorderster Front

Das erneute Interesse an Langlebigkeit ist auch auf die wachsende Besorgnis über den Zustand der Umwelt zurückzuführen. Der Fokus auf nachhaltige Materialien trägt zu einem sauberen, umweltfreundlichen Produktionsprozess bei. Das Interesse an MMF-Produkten, die frei von PVC und Weichmachern sind, wächst, während die Hersteller bestrebt sind, die Kreislaufwirtschaft durch die Wiederverwendung von Abfallstoffen zu unterstützen. Das Umweltbewusstsein geht aber noch weiter, denn es wird großer Nachdruck auf umweltfreundliche Verpackungen und Recycling gelegt, sodass die MMF-Produkte „von der Wiege bis zur Bahre“ umweltfreundlich sind. Dieser Wandel ist nicht nur durch die Kundennachfrage bedingt, sondern auch durch die Bemühungen der Branche, einen Beitrag zur Erreichung der Netto-Null-Ziele der EU zu leisten.

Transparenz im Fokus

Nicht alle nachhaltigen Produkte werden auf gleiche Weise hergestellt, und die Verbraucher sind sich zunehmend des Greenwashings bewusst. Transparenz ist hier von entscheidender Bedeutung, und die Mitglieder des MMFA arbeiten hart daran, immer einen Schritt voraus zu sein. So hat der Verband in diesem Jahr seine erste Umweltproduktdeklaration für HDF-Vinyl-Bodenbeläge veröffentlicht. Solche Deklarationen dienen zur Messung und Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks der Produkte, wodurch mehr Transparenz für die Akteure entlang der Lieferkette ermöglicht wird.

Herausforderungen und Chancen für Wachstum

Trotz der Fortschritte sieht sich der Markt für mehrschichtig modulare Fußbodenbeläge einem verstärkten Preisdruck ausgesetzt, der insbesondere auf die hohen Produktionskapazitäten in Asien zurückzuführen ist. Angesichts der schleppenden Baukonjunktur und der rückläufigen Bautätigkeit ist eine wettbewerbsfähige Preisgestaltung für die Hersteller entscheidend geworden. Da sich Neubauten und Renovierungen auf einem niedrigen Niveau befinden, ist das Konsumverhalten der Verbraucher von einer vorsichtigen Haltung geprägt. Die Branche ist jedoch bereit für Wachstum, da neue Materialien und lokale Produktionsmethoden an Popularität gewinnen und einzigartige Möglichkeiten für Innovationen und die Eroberung von Marktanteilen bieten.

Wettlauf um Innovation

Doch was das Produkt wirklich vielseitig macht, ist nicht nur seine Wasserbeständigkeit. Tatsächlich wird die Branche der mehrschichtig modularen Fußbodenbeläge weiterhin von Fortschritten in der Produktionstechnologie angetrieben. Die Innovationen verbessern die Langlebigkeit, die Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigungen, die Schallabsorption und die Feuchtigkeitsbeständigkeit von Bodenbelägen, während gleichzeitig die dekorativen Aspekte des Bodens, einschließlich des ästhetischen Wertes und der Dielenstärke, erhalten bleiben. Diese Eigenschaften sind besonders wichtig, da immer mehr Verbraucher nach langlebigen, praktischen und gleichzeitig stilvollen Bodenbelägen suchen.

Auf dem Weg ins Jahr 2025 wird sich die MMF-Branche weiterhin auf Nachhaltigkeit, innovative Produktionstechniken und sich entwickelnde ästhetische Trends konzentrieren, die trotz wirtschaftlicher Umwälzungen Wachstumschancen bieten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mmfa.eu

Quelle: MMFA – Multilayer Modular Flooring Association e.V.