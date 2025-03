Möbel aus Österreich – ein Stück Lebensqualität auf der Wohnen & Interieur 2025 in Wien

ADA Modell NYSSA

Möbel aus Österreich sind ein Versprechen für Güte, versiertes Handwerk und exklusives Design. In Wien dreht sich deshalb vom 12. bis 16. März 2025 auf der „Wohnen & Interieur“ auf 35.000 qm alles um Lebensart, Möbelkunst und Wohn-Visionen. Denn die größte Einrichtungsmesse des Landes bringt die enorme Vielfalt der heimischen Fertigungsbetriebe auf den Punkt. Mit einem sicheren Gespür für Qualität, exklusive Materialien und gefragten Innovationen gehört die österreichische Möbelindustrie zu den Vorreitern in Sachen Nachhaltigkeit, handwerklicher Perfektion sowie moderner Technik. So inspirieren zahlreiche Aussteller und Marken in den Hallen A und B mit brandneuen Trends zu den Themen Design, Einrichtung, Umbau, Renovierung und Garten. Von kleinen Pop-up Stores und modernen Start-ups über Design-Labels bis hin zu Händlern und Branchenriesen sind namhafte Entscheider vor Ort.

Nachhaltiges Design und Regionalität

Auf der „Wohnen & Interieur“ geht es aber nicht nur um Möbel, Dekoration und Design, sondern auch um die Freude am Gestalten der persönlichen Wohlfühloase. Dazu gehören Komfort und aktuelle Funktionen, aber auch wertvolles Handwerk und langlebige Produkte.

„Made in Austria ist ein Qualitätssiegel, dem die Menschen weltweit vertrauen“, unterstreicht Dr. Georg Emprechtinger, Vorsitzender der Österreichischen Möbelindustrie. „Die heimischen Einrichtungskonzepte stehen für Top-Qualität, innovatives Design und Nachhaltigkeit. Sie geben den Menschen Sicherheit in puncto Material, Fertigungstechnologien und Service.“ Mit diesen Stärken trifft die österreichische Möbelindustrie den Nerv vieler Käufer. So spielen der Einsatz von Naturmaterialien und recyclebaren Werkstoffen ebenso eine große Rolle wie Individualität und Design.

Kreislaufwirtschaft neu denken

Ressourcenschonende Fertigungen und ein „grüner Lifestyle“ sind bei vielen Konsumenten sehr begehrt. In zahlreichen österreichischen Manufakturen wird deshalb das Design so konstruiert, dass sich die Produkte sortenrein in Einzelteile trennen lassen und ein Austausch jederzeit möglich ist. Hinzu kommen kurze Transportwege und regionale Produktionen. Auch die Wohngesundheit ist ein hohes Gut und wird verstärkt nachgefragt. So begeistert Naturholz immer mehr Käufer. Als nachwachsender Rohstoff und CO2-Speicher ist es nicht nur umweltfreundlich, sondern schafft als

Möbel auch ein wohltuendes Raumklima und eine warme Atmosphäre. Dank der Holz- und Handwerkskompetenz im Mix mit moderner Fertigungstechnik haben sich die Betriebe einen hervorragenden Ruf in ganz Europa und darüber hinaus erworben.

Spürbare Qualität und Güte

Die Lebenswelten der Menschen werden immer vielfältiger und individueller. So sind Räume nicht mehr nur Orte des Wohnens, sondern Ausdrucksformen persönlicher Werte, Bedürfnisse und Stile. Dynamische Kontraste, aber auch der Wunsch nach Wohlbefinden prägen die Interior-Welt 2025. Dazu gehören natürliche Materialien ebenso wie nachhaltige Produktionen bis hin zu durchdachten Kreislaufkonzepten. Die österreichischen Hersteller greifen diese Entwicklung auf und verbinden langlebige Lösungen mit anspruchsvollem Design. Von dieser Expertise und den exklusiven Ansprüchen an ästhetische Wohnlösungen können sich die Besucher in Halle A überzeugen. Dort liegt der Fokus auf Küchen, Wohnen und Premium-Design. Feines Handwerk, edel gearbeitete Hölzer, elegante Stoffe und eine große Planungsfreiheit erfahren eine neue Wertschätzung und heben die Einrichtung auf ein weiteres Qualitätsniveau. Die Messestände der Möbelspezialisten aus Österreich inspirieren mit kreativen Gestaltungen und Architekturen, die sich nahezu allen Wünschen und Maßen anpassen. Spannende Highlights erwartet die Messegäste zudem in der Halle B mit Neuheiten aus den Bereichen Garten, Bad und Wellness, Bauen, Renovieren und Sanieren. Auch hier stehen die Kernwerte Qualität, Design, Nachhaltigkeit und Innovation im Mittelpunkt. Die besondere Kombination aus traditionellem Handwerk und versierter Fertigungstechnik zeichnet die Hersteller aus und verleihen Möbeln aus Österreich weltweit ein exzellentes Ansehen.

Zuversichtlich in die Zukunft

Das „Austria Gütezeichen Möbel“ unterstreicht den hohen Anspruch an Fertigungsgüte, Funktionalität und Design-Kompetenz. Es kennzeichnet österreichische Möbel mit überdurchschnittlicher Qualität und gibt eine Garantie darauf, dass die Möbel auf einem Niveau gefertigt werden, das über den gesetzlichen Anforderungen liegt und die jeweiligen Herstellerbetriebe über 50 Prozent Wertschöpfung in Österreich generieren. Das Siegel generiert Sicherheiten und ist ein Gradmesser für die Qualität und Herkunft der Produkte. Zudem investieren die Betriebe regelmäßig in Produktion und Logistik. So betreiben sie ein konsequentes Qualitätsmanagement um ihren Kunden verlässliche Werte sowie nachhaltige Produkte in ansprechendem Design garantieren zu können. Darüber hinaus engagiert sich die Österreichische Möbelindustrie auf Gebieten wie Umweltpolitik, Arbeits- und Sozialrecht, Bildung und Forschung. „Ich bin zuversichtlich, dass wir mit unserem Differenzierungspotenzial den Möbelkäufern auch in Zukunft positive Anreize bieten und erfolgreich sein werden“, so Dr. Georg Emprechtinger. Vor dem Hintergrund niedrigerer Zinsen und aufgeschobener Möbelkäufe geht die Branche davon aus, dass die Möbelkonjunktur wieder anziehen wird. Zudem hat sich in den letzten Jahren ein hohes Sparvolumen aufgebaut, so dass aufgeschobene Möbelkäufe weitere Impulse setzen.

Quelle: Österr. Möbelindustrie