Möbel & Design Guide 2022 mit Awards für Österreichs Top-Einrichter

Bei der Vorstellung des hochwertigen Nachschlagewerks für eine anspruchsvolle, design-affine Zielgruppe wurden die besten Designshops und Einrichtungshäuser Österreichs mit dem Möbel & Design Guide Award in neun Kategorien und mit vier Sonderpreisen prämiert.

Ausgezichnet wurden in folgenden Kategorien:

Möbel & Design: Grünbeck Einrichtungen, 1050 Wien

Lazelberger Interiors, 1020 Wien Raumausstattung: Lazelberger Interiors, 1020 Wien

Sendlhofer, 5020 Salzburg Küche: Sendlhofer, 5020 Salzburg

More Than Beds, 1060 Wien Schlafen: More Than Beds, 1060 Wien

Sochor Fliesen, 1100 Wien Bad & Wellness: Sochor Fliesen, 1100 Wien

Wohndesign Maierhofer, 2345 Brunn am Gebirge Outdoor: Wohndesign Maierhofer, 2345 Brunn am Gebirge

WienLicht Flagship Store, 1010 Wien Licht & Leuchten: WienLicht Flagship Store, 1010 Wien

Redl Glas, Porzellan, Geschenke, 4020 Linz Tischkultur: Redl Glas, Porzellan, Geschenke, 4020 Linz

Redl Glas, Porzellan, Geschenke, 4020 Linz Multimedia: Audio Exclusive – the higher end, 4600 Wels



Sonderpreise wurden in folgenden Kategorien vergeben an:

Familienunternehmen: Ladenstein, 8010 Graz

Martin Mühlböck, 4114 St. Martin im Mühlkreis Interior Design: Martin Mühlböck, 4114 St. Martin im Mühlkreis

Porada by Johan, 1080 Wien Flagshipstore International: Porada by Johan, 1080 Wien

Porada by Johan, 1080 Wien Neueröffnung: Natuzzi Italia Concept Store, 1010 Wien

Gruppenfoto von allen anwesenden Preisträgern: Im Bild v.l.n.r.: Michael Stein (Herausgeber Möbel & Design Guide), Stefan Grünbeck (Grünbeck Einrichtungen), Aneta Valentova (Natuzzi Italia), Puja Chhibber (Porada by Johan), Dan Badstuber (Porada by Johan), Anna M. Del Medico (Autorin Möbel & Design Guide), Josef Lazelberger (Lazelberger Interiors) vorne, Martin Mühlböck (mühlböck küche.raum) hinten, Kurt Wögerer (Audio Exclusive The Higher End), Heimo Redl (Redl Glas, Porzellan, Geschenke), Constance Mores (Sochor), Stefano Giacoumis (WienLicht), Stipica Majic (WienLicht), Alfred Maierhofer (Wohndesign Maierhofer), Marcel Ladenstein (Ladenstein)

Weitere Informationen finden Sie unter www.moebel-guide.at

