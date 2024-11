Möbel- und Küchenevent 2024 Glück auf für 2025!

Die vom 15. bis 17. November 2024 organisierte Messe war die größte in der Geschichte von GfMTrend, denn erstmals waren sowohl Küchen als auch Möbel zu sehen. Gleich drei Messehallen bespielte der Verband deshalb – angefangen mit der Grand Hall, in der Küchen- und Outdoormöbel zu sehen waren, außerdem die Halle 88, das ehemalige Salzlager, mit den Eigenmarken Marc Harris, Angelo Divani, La Natura, MaxKomfort und WohnArt sowie die Halle 5 mit vielen Kernlieferanten des Verbandes wie Dietsch, Disselkamp, Femira, Ponsel, Schösswender, Venjakob, Voglauer und weiteren. An allen Ständen wurde intensiv gearbeitet und trotz der schwachen Branchenkonjunktur in diesem Jahr ließen sich die GfMTrend-Händler und die ausstellende Industrie die Freude an schönen Möbeln und Einrichtungsideen nicht nehmen. Zu spüren war das schon beim Late Night Shopping am Freitagabend, wo bei Finger-Food und Live-Musik eine ganz besondere Atmosphäre zum Messestart herrschte.

Joachim Herrmann und Monika Simon, die Doppelspitze von GfMTrend

„Wir möchten Messe neu denken. Niemand will sich im Business mehr zu etwas zwingen und diesem veränderten Mindset müssen wir Rechnung tragen – mit einem perfekten Mix aus Location, Ware und Erlebnis“, sagt Monika Simon, Geschäftsführerin von GfMTrend. Für Joachim Herrmann war es die letzte Messe in seiner Funktion als Geschäftsführer, sodass es eine besondere Bedeutung hatte, dass die Messe in seiner Wahlheimat, dem Ruhrgebiet, stattfand. Ein wenig Wehmut ist für ihn dabei gewesen. „Aber die Freude überwiegt, dass das Haus so gut bestellt ist“, erklärte Herrmann.

Die österreichischen Mitglieder in bester Stimmung und Kauflaune



Zum erfolgreichen Messeverlauf trug bei, dass die Einkäufer bereits im Vorfeld attraktive Konditionen für die Gesellschafter ausgehandelt hatten. In jedem Segment haben die Produktmanager ganze Arbeit geleistet und die Sortimente krisenfest und in allen Stilrichtungen für 2025 aufgestellt. Besonders deutlich zeigte sich dies bei den Eigenmarken: Marc Harris punktete mit Schlafsofas und Polsterbetten von der 3C Gruppe. MaxKomfort wurde komplett überarbeitet und bot den Händlern eine Relaxsessel-Auswahl von 22 Modellen der größten Hersteller, aus denen jeder Händler seine Favoriten individuell zusammenstellen konnte (Sesselmatrix). Angelo Divani glänzte vor allem mit dem neuen Speisezimmer-Partner Bodahl. Für die Konzeptkojen von La Natura (Landhaus) und WohnArt (modern), die beide perfekt aufeinander abgestimmte, ganzheitliche Wohnbilder zeichneten, wurden eine ganze Reihe von Lieferanten wie ABP – A Better Place, DFM oder Forestales aktiviert, darunter auch einige Geheimtipps wie die Rott Tischmanufaktur, Tomasella oder Vogl. Die litauische Polstermöbelmarke Vilmers war mit einem extravaganten Showtruck vor der Halle 88 präsent.

Alfred Weiß, Fa. Schösswender

Das Feedback der Industrie war positiv – auch von Newcomern wie Möbel Vogl: „Für uns als Hersteller war es eine Premiere, auf einer Messe von GfMTrend ausstellen zu dürfen. Wir haben nicht nur gute Umsätze geschrieben, sondern auch zahlreiche Anregungen zur Weiterentwicklung unserer Produkte mit den Mitgliedern diskutieren können. In den Hallen der Zeche Zollverein herrschte eine ganz besondere Atmosphäre. Wir sind überrascht, wie positiv wir als neuer Lieferant in die ,GfMTrend-Familie‘ aufgenommen wurden“, resümierten Andreas und Nina Vogl.

Erfolgreiche Premiere von Jörn Müsing, Fa. Müsing

Einen großen Schritt nach vorne machte GfMTrend auch im Outdoor-Bereich, der im Erdgeschoss der Grand Hall präsentiert wurde. Hier können die Gesellschafter mit Lieferanten wie Best, Jan Kurtz, Kare Design, Poom und Sonnenpartner 2025 noch viel Potenzial heben.

Christian Placho (im Bild rechts), Fa. Leicht berät die Gäste

Im Küchenbereich stellte Produktmanager Marcel Schrör ein breites Spektrum an Möglichkeiten zusammen. Leicht Küchen war erstmals mit von der Partie, Burger zeigte ein attraktives Apartment-Konzept, die Schwesterfirma begeisterte mit einer Showküche. Auch weitere Industriegrößen wie Ballerina, Häcker und Nobilia präsentierten sich mit Top-Auftritten. Im Gerätebereich wurden konkrete Aktionen und Exklusivitäten vorbereitet, um Schwung in die Vermarktung zu bringen.

„Das langfristige Ergebnis einer solchen Messe misst sich letztlich daran, ob sich die Kollektionen am POS etablieren und dort ihre Wirkung entfalten. Diesen Grundstein haben wir als Gemeinschaft gelegt, was für unsere Industriepartner ein ganz wichtiges Signal ist. Auf GfMTrend ist Verlass“, sagt Monika Simon.

Matthias Niers, Gordon Dignan, Fa. Sudbrock

Zusätzlich wurde ein Vortragsprogramm angeboten, das den Gesellschaftern Impulse für Sortiment und Marketing gab. Weiteres Know-how lieferten die ausstellenden Dienstleister im Küchensegment wie Dein-Konfigurator, Hey Kitchen, Eopus und andere.

Martin R. Fütterer, Fa. Voglauer

Das nächste Mal geht es für die Gesellschafter in den Norden. Vom 27. bis 29. Juni 2025 findet die Jahreshauptversammlung in der Hansestadt Bremen statt. Es wird kein „normales“ Treffen sein, denn GfMTrend feiert dann sein 50-jähriges Bestehen!

Quelle: GfMTrend