Möbelix feiert 35-jähriges Jubiläum

Im Frühjahr 1989 wurde Möbelix in Sankt Florian bei Linz als erster Kleinflächendiskonter für Möbel gegründet.

Das Erfolgskonzept

Zum Start wurde auf alles verzichtet, was unnötige Kosten verursacht. Es gab keinerlei Dekoration, keine aufwendigen Fußböden (die viel Reinigungskosten verursachen) und wenig Kojenbau, Möbel wurde auf Lager geführt (keine teure kommissionsweise Anlieferung), es gab ein eingeschränktes Sortiment auf Bestseller aus jeder Warengruppe. Es wurden ausschließlich Möbel auf Selbstabholung angeboten. Ziel war es, den Möbelmarkt in Österreich über den Preis zu revolutionieren. Alle Kosten, die nicht das reine Produkt betrafen, wurden minimiert. Über die Jahre wurde das Konzept immer weiterentwickelt. Im ersten Schritt wurde das reine Möbelsortiment um Raumausstattungsartikel ergänzt. Danach wurde Küchenkompetenzzentren geschaffen. Zuletzt kam es zu einer Aufwertung der Sortimente um planungsfähige Polstermöbel, Wohnwänden, Schlafzimmer…

Heute ist Möbelix ein Omnichannel Einrichtungskonzept, welches nicht nur den Preiseinstieg abdeckt, sondern bis zum mittleren Preissegment sortimentiert. Bei der Produktauswahl wird sorgfältig auf die Qualität geachtet. Ein eigenes Qualitätsmanagementteam prüft alle eingelisteten Produkte auf Funktionalität, und Alltagstauglichkeit sowie Verlässlichkeit.

Bestpreisstrategie und Bestseller als Erfolgskonzept

Vom Start weg war das Projekt äußerst erfolgreich und mittlerweile ist Möbelix mit seinen 60 Möbelhäusern der unumstrittene Marktführer im Möbeldiskont in Österreich. Noch immer konzentriert sich Möbelix auf Bestseller aus allen Wohnbereichen zum besten Preis. Seit geraumer Zeit wird aber auch in höhere Preisklassen hinauf sortimentiert. Heute werden bei Möbelix zum Bespiel viel Küchen über 10.000,- Euro verkauft, oder Sitzgarnituren über 2.500,- €. Die Möbelix Exklusivmarken (Lucca Bessoni, James Wood, Ombra, Vertico, …) werden von namhaften Herstellern produziert.

Möbelix: Die Erfolgsstory aus Österreich

Die Möbelix Firmenzentrale sitzt in Wels. Geschäftsleitung, Vertrieb, Marketing, Einkauf, Ladenbau, Bau, Onlineshop … werden von Wels aus gesteuert. Möbelix ist ein völlig selbständiger Teil der XXXLutz Gruppe und des GIGA Einkaufsverbandes und nützt die gebündelte Einkaufskraft und Synergien in der Verwaltung.

Erfolgreiche Neupositionierung

Seit Oktober 2018 tritt Möbelix mit komplett neuem Corporate Design auf. Die Marke wurde neu positioniert. Zu der unschlagbaren Preispositionierung („Kost fast nix“ als bekanntester Claim in der Möbelbranche) kam die Ausrichtung auf „pfiffig“ und „einfach modern“ dazu. Möbelix sollte nicht mehr nur günstige Preise bieten, sondern die Modernität, die früher Designerstudios oder hochwertigen Möbelmarken vorbehalten war, für alle Konsumenten zugänglich und vor allem erschwinglich machen. Neue Zielgruppen werden angesprochen. Die neue Ausrichtung ist überaus erfolgreich. Vielfach wurde auch in Österreich versucht das Möbelix Konzept zu kopieren, alle Versuche scheiterten.

„Dies beweist einmal mehr wieviel Know-how und Einkaufskraft es benötigt ein wirklich günstiges Möbelhaus zu etablieren und erfolgreich zu führen“, so Christoph Geiselmayr, Geschäftsleitung Möbelix.

96 Möbelix Einrichtungshäuser in 4 Ländern

In Österreich betreibt Möbelix 60 Filialen, in Tschechien 14, in der Slowakei 15 und in Ungarn 7. Die Expansion wird in den nächsten Jahren weiter fortgeführt.

Erfolgreiche Mitarbeiter Aus- und Fortbildung bei Möbelix

Besonderes Augenmerk legt Möbelix auf die Aus- und Fortbildung seiner Mitarbeiter. „Wir bei Möbelix sind überzeugt, dass es nicht reicht allein günstige Einrichtungsgegenstände anzubieten, der Kunde möchte auch Sicherheit und Beratung durch qualifiziertes Verkaufspersonal“, so Geiselmayr weiter. Daher investiert Möbelix in tausende Schulungsstunden. So gibt es zum Beispiel eine eigene, durch die Filialen tourende Küchenakademie, die Mitarbeiter vor Ort über die neuesten Trends und Küchenprodukte schult. Ebenso wird das 3D Planungstool laufend weiterentwickelt, mit welchem der Kunde seine Küche schon beim Einrichtungsberater defacto in Natura sehen kann.



Besonders am Herzen liegt Möbelix die Ausbildung junger Mitarbeiter. In allen Möbelix Filialen werden derzeit 350 Lehrlinge beschäftigt. In den letzten 35 Jahren wurden bei Möbelix mehr als 3000 Lehrlinge ausgebildet. „Die Investition in die Jugend zahlt sich aus. Unsere Lehrlinge von heute sind der Nachwuchs der Zukunft. Das kostet Energie aber zahlt sich aus und ist unsere soziale Verantwortung“, so Geiselmayr.

Möbelix Möbel-Onlineshop seit 2005!

Bereits 2005 startete Möbelix einen der ersten, wenn nicht den ersten, Möbelonlineshop Österreichs. Heute ist der Onlineshop bereits die mit Abstand größte „Filiale“ und versendet mehr als 370.000 Pakete jährlich. Neben dem gesamten Sortiment einer stationären Filiale werden online auch jede Menge Zusatzsortimente geführt, sowohl aus dem Kerngeschäft Möbel und Raumausstattung, aber auch aus dem Bereich Baumarkt (Heimwerkermaschinen), Freizeit (Sauna, Whirlpools, Pools, …), Spielwaren und Babyartikel. Alle diese Artikel können online oder auch direkt in einem der Möbelix Einrichtungshäuser gekauft werden. Möbelix Onlineshops gibt es auch in Tschechien, der Slowakei und in Ungarn.

Möbelix das erfolgreiche Möbelhandelskonzept aus Österreich

„Rückblickend auf die 35 Jahre sind wir besonders stolz, dass wir es geschafft haben, immer der Preisführer am österreichischen Möbelmarkt zu sein. Und das nicht nur in Österreich, sondern auch in Tschechien, der Slowakei und Ungarn“, so Christoph Geiselmayr weiter. „Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern freuen wir uns auf dieses Jubiläumsjahr und die vielen Besucher, die von den Jubiläumspreisen und Aktionen profitieren.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.moebelix.at

Quelle: Möbelix