Monika Eder, Director Finance, Administration & Logistics bei Miele Österreich

Monika Eder verfügt über umfangreiche Erfahrungen in unterschiedlichen Geschäftsbereichen und war in den letzten zehn Jahren als Finanzchefin für Österreich und die Tschechische Republik von Jaguar Land Rover in Salzburg tätig.

Mag. Monika Eder, Director Finance, Administration & Logistics

Mag. Sandra Kolleth, Managing Director Miele Österreich: „Ich freue mich sehr, dass wir für den für Miele so wichtigen und von Wolfgang Bell sehr gut geführten Finanz-, Logistik- und Administrationsbereich mit Mag. Monika Eder eine Führungskraft gefunden haben, die über einen breiten fachlichen Hintergrund und langjährige Führungserfahrung verfügt. Bei Wolfgang Bell bedanken wir uns herzlich für sein langjähriges außerordentliches Engagement für Miele.“



Monika Eder ist Mutter einer 16jährigen Tochter, ein sehr sportlicher und naturverbundener Mensch und liebt das Reisen in ferne Länder. Sie ist eine berufliche Allrounderin mit starkem Fokus auf den Finanzbereich. Nach ihrem Studium an der Karl-Franzens-Universität Graz und der John Moores University in Liverpool startete sie bei der Ford Motor Company Austria als Controllerin, wechselte in unterschiedliche Positionen in Marketing und Sales. Mit einem kurzen Ausflug in den Immobilienbereich kehrte sie ab 2010 wieder in die Automobilbranche zurück und durchlief bei Jaguar Land Rover Austria unterschiedliche Bereiche. Zuletzt zehn Jahre als CFO für die Jaguar Land Rover Austria GmbH, zuständig für die Märkte Österreich und die Tschechische Republik.

Monika Eder: „Ich freue mich ganz besonders, für ein so starkes, familiengeführtes Unternehmen zu arbeiten. Miele steht für Premium, Innovation und Zuverlässigkeit. Es ist mir wichtig, eine Zusammenarbeit auf Vertrauen und guter Kommunikation aufzubauen. Ich schätze unsere Leitfiguren an der Spitze mit viel Erfahrung und starkem Charakter und freue mich auf eine langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit!“

