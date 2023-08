Monika Simon wird Geschäftsführerin von GfMTrend

www.gfm-trend.deMonika Simon (im Bild oben) ist seit November 2020 in beratender Funktion für GfMTrend tätig, weshalb sie den Verband und die Akteure bereits gut kennt. Gemeinsam mit dem bisherigen alleinigen Geschäftsführer Joachim Herrmann bildet sie ab sofort eine Doppelspitze. Joachim Herrmann wird die administrativen und kaufmännischen Themen verantworten. Zu den Aufgabengebieten von Monika Simon gehören der Einkauf, die Eigenmarkenkonzepte und das Marketing.

„Das ist mehr als nur eine Personalentscheidung. Wir haben im Beirat und unter den Delegierten intensiv darüber diskutiert, wie ein Möbeleinkaufsverband in Zukunft aussehen muss, um eine Berechtigung zu haben. Für uns steht fest: Der Mittelstand wird andere Qualitäten als bisher aufweisen müssen, um sich zu erneuern. Monika Simon versteht etwas von Modell- und Sortimentsentwicklung sowie von 360-Grad-Marketing und betriebswirtschaftliche Kompetenz bringt sie ebenfalls mit. Sie kennt die Branche durch ihre beruflichen Stationen aus allen Blickwinkeln. Mit ihr agiert GfMTrend leidenschaftlich, zukunftsorientiert und sicher auch femininer als bisher“, sagt der Beiratsvorsitzende Jörg Behrend.

Monika Simon ist in der Einrichtungsbranche zuhause – sie kennt die Perspektiven und Herausforderungen des mittelständischen Einzelhandels, der Filial-Systeme, des Onlinehandels und der Industrie. Nach ihrem Studium der Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Marketing an der Fachhochschule Ludwigshafen begann sie ihre berufliche Laufbahn in der Möbelbranche.

Auch gründen kann Monika Simon. Mit Adorani Living (2016) und Babe Commerce (2017, ab 2019 mit der Marke carla&marge) etablierte sie zwei Unternehmen, die sie aktuell auf eigene Füße stellt, sodass sie auch in Monikas Simons neuer Rolle weiter existieren können.

In der Corona-Phase übernahm sie darüber hinaus Mandate bei der Gries Deco Company (ab Mai 2021) und bei GfMTrend. Bei der Depot-Muttergesellschaft arbeitete sie als Geschäftsbereichsleiterin für Möbel & Category Management Online, Einkauf, Produktmanagement und das B2B-Segment. Bei GfMTrend verantwortete sie als freie Mitarbeiterin den Relaunch der Eigenmarken Marc Harris und Angelo Divani.

Monika Simon wird bei GfMTrend strategische Schwerpunkte setzen: Im Zentrum stehen die Verbandseigenmarken, die weiter ausgebaut und noch stärker emotional aufgeladen werden sollen. Das gilt entlang der gesamten Wertschöpfungskette, weshalb die Verbands-Labels mehr Sichtbarkeit am Point of Sale sowie in den Online-Kanälen bekommen sollen.

Ebenso ist ihr bewusst, dass die familiäre Identität von GfMTrend einzigartig in der Einrichtungsbranche ist. Deshalb wird sie den Gemeinschaftsgeist als Differenzierungsmerkmal im Wettbewerb und als USP für die Kundinnen und Kunden noch stärker herausstellen. Dazu zählt insbesondere auch, die Integration der Jungunternehmer zu fördern.

„Es ist mir eine Herzensangelegenheit. Ich habe die Händler und die ganze GfM-Familie in den letzten Jahren liebgewonnen und ich schätze diese großartige Gemeinschaft sehr. Ich werde meine Erfahrung und mein fundiertes Branchenwissen mit Begeisterung einsetzen, um gemeinsam mit den Händlern und für die Händler eine proaktive und dienstleistungsorientierte Struktur zu schaffen, die den Verband mit weiterführenden Aufgaben und Lösungen zukunftsfähig machen, damit die nachfolgenden Generationen noch sehr lange erfolgreiche Möbelhändler sein können“, sagt Monika Simon.

Weitere Informationen finden Sie unter www.gfm-trend.de

Quelle: GfMTrend