„MORPHEUS Interieur“ übernimmt den Handelsvertrieb für die „Hirschleder Manufaktur Kendlbacher“

Die Hirschleder Manufaktur Kendlbacher steht für österreichisches Handwerk auf höchstem Niveau. Die Wurzeln des Unternehmens reichen bis zur Sämisch- und Weißgerberei Kendlbacher zurück, die seit 1858 in Niedernfritz im Bundesland Salzburg besteht. Aus dieser traditionsreichen Basis entstand 2025 die Manufaktur Kendlbacher, mit dem Anspruch, überlieferte Gerbkunst und modernes Möbeldesign in einer einzigartigen Produktlinie zu vereinen. Sessel, Hocker, Sitzbänke und Sofas aus echtem Hirschleder aus eigener Gerberei: handgefertigt in Österreich, gefertigt mit Respekt vor Material und Handwerk.

Martin Oberwallner, Inhaber von MORPHEUS Interieur und mit über 25 Jahren Erfahrung in der österreichischen Möbel- und Einrichtungsbranche, wurde von den beiden Geschäftsführern der Hirschleder Manufaktur Kendlbacher GmbH, Asmir Mehanovic und Peter Krakowsky, als Vertriebspartner gewonnen. Gemeinsam wollen die drei den Fachhandel, Möbeleinzelhandel, Einrichtungsstudios und Interior-Design-Fachbetriebe, systematisch und nachhaltig erschließen.

„Die Hirschleder Manufaktur Kendlbacher verbindet Ursprünglichkeit mit zeitgemäßem Design auf eine Art, wie man es im heutigen Möbelmarkt selten findet. Das ist genau das Segment, für das ich stehe und für das der qualitätsorientierte Fachhandel dankbar ist„, so Martin Oberwallner.

Für den Fachhandel bietet die Partnerschaft einen direkten Zugang zu einer exklusiven, in Österreich gefertigten Produktwelt mit nachvollziehbarer Herkunft, echtem Markenkern und hohem Differenzierungspotenzial gegenüber dem Massenmarkt.

Martin Oberwallner links mit Asmir Mehanovic und Peter Krakowsky

Weitere Informationen zur Manufaktur und Kollektion unter: www.manufaktur-kendlbacher.at

Vertriebsanfragen: MORPHEUS Interieur Martin Oberwallner www.morpheus-interieur.at

Quelle: Morpheus Interieur