Murexin expandiert in Deutschland

„Durch die konstant guten Zuwächse der letzten Jahre ist Deutschland mittlerweile mit Abstand unser größter Exportmarkt. In den nächsten Jahren wollen wir hier unsere Marktposition noch weiter ausbauen. Gemeinsam mit der Überlegung, unseren vielen deutschen Kunden ein noch besseres Service bieten zu können, entschieden wir uns zur Gründung unseres Tochterunternehmens in Deutschland“, beschreibt Bernhard Mucherl (Geschäftsführer Murexin GmbH) die Beweggründe für die Expansion.

Bei der Wahl des Standorts stand die Region rund um Frankfurt im Fokus und so übernahm Murexin von der Konzernschwester Baumit den Werksstandort Mühlheim am Main. „In den kommenden Monaten werden wir die bestehenden Anlagen zu einer modernen Pulverproduktion aus- und umbauen, welche den hohen Qualitätsansprüchen unserer Murexin-Produkte entspricht. Zusätzlich werden mit einem neuen, effizienten Logistik- und Systemlager unseren Service für unsere Kunden weiter optimieren“, erörtert Wolfgang Hormuth (Geschäftsführer Murexin GmbH in Deutschland) die nächsten Schritte. Das bestehende Team am Standort wurde übernommen, aufgestockt und das deutsche Vertriebsteam der Murexin inkludiert. Murexin in Mühlheim ist nun Arbeitgeber für 42 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

„Der neue Standort mit seiner Nähe zu Frankfurt am Main ist für uns vertriebstechnisch und logistisch ideal. Auch strategisch sehen wir große Vorteile, da wir von dort Gebiete, in denen wir bisher unsere Vertriebsstrategie nur eingeschränkt umsetzen konnten, nun ausweiten werden können“, unterstreicht Günther Kainz (Geschäftsführer Murexin GmbH in Deutschland) die geografischen Vorzüge. „Unsere Marktaktivitäten zu verstärken, Lieferwege zu verkürzen, Transportkosten einzusparen und unsere Kunden bestens bedienen zu können, sind unsere Ziele. Das Produktportfolio wird neben den künftig in Deutschland produzierten Pulverprodukten weiterhin durch Lieferungen von unserem Hauptstandort in Wiener Neustadt, etwa durch Nassprodukte oder Pulverprodukte in Kleingebinden, vervollständigt werden“, ergänzt Kainz.

Murexin GmbH expandiert in Deutschland und gründet ein Tochterunternehmen in Mühlheim am Main

MUREXIN GmbH

Industriestraße 25-27

D-63165 Mühlheim

Tel.: +49 (0) 6108 7099-2000

Fax: +49 (0) 6108 7099- 2100

info@murexin.de

www.murexin.de

Quelle: Murexin