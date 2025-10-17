Murexin X-BOND MS-K 509 Plus – Österreichs Nummer 1 unter den Parkettklebern

Der X-BOND MS-K 509 Plus von Murexin eignet sich ideal zur Verklebung von Mehrschicht-Landhausdielen sowie 2- und 3-schichtigen Parketten auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen. Er ist wasser- und lösemittelfrei, hoch elastisch und bietet eine hervorragende Haftung

Wer heute Parkett nachhaltig verlegt, achtet nicht nur auf Optik und Qualität des Holzes, sondern auch auf professionelle Verarbeitung und den optimalen Klebstoff. Er soll das Parkett dauerhaft fixieren, elastisch auf Bewegungen reagieren und gleichzeitig wohngesund, emissionsarm und umweltfreundlich sein. Diese Anforderungen erfüllt der Murexin X-BOND MS-K 509 Plus auf beeindruckende Weise. Der Parkettkleber der neuen Generation ist derzeit der meistverkaufte Parkettklebstoff Österreichs und gilt als klare Nummer eins unter Verarbeitern, Bauherren und Endkunden.

„Der X-BOND MS-K 509 Plus ist ein echtes Erfolgsprodukt aus unserem Haus. Er steht für technische Spitzenleistung, hohe Verarbeiterfreundlichkeit und nachhaltige Qualität. Dass er 2024 der meistverkaufte Parkettkleber Österreichs ist, zeigt, wie sehr unsere Kunden auf bewährte Murexin-Lösungen vertrauen“, so Rainer Pascher, Geschäftsführer der Murexin GmbH.

Nachhaltigkeit als Trend und Anspruch

Die Parketttrends in Österreich zeigen eine klare Entwicklung hin zu hellen, naturnahen Holztönen und geölten Oberflächen – kombiniert mit einem wachsenden Bewusstsein für Wohngesundheit und Nachhaltigkeit. Neben der Holzart spielt die Wahl des richtigen Klebstoffs eine zentrale Rolle für ein gesundes Raumklima. Immer mehr Kunden legen daher Wert auf lösemittelfreie, emissionsarme Produkte, die zur Umweltverträglichkeit und Langlebigkeit beitragen.

Das Erfolgsprodukt X-BOND MS-K 509 Plus

Der Murexin X-BOND MS-K 509 Plus ist ein hochwertiger, 1-komponentiger Parkettklebstoff auf Basis der SMP-Technologie (silanmodifizierte Polymere). Er ist wasser- und lösemittelfrei, hoch elastisch und bietet eine hervorragende Haftung. Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel und zertifiziert nach GEV-Emicode EC1 Plus, steht er für maximale Wohngesundheit und Arbeitsschutz.

Der Klebstoff eignet sich ideal zur Verklebung von Mehrschicht-Landhausdielen sowie 2- und 3-schichtigen Parketten auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen – auch bei Fußbodenheizungen. Dank seiner Formulierung verhindert er Hohlstellen und sorgt für eine dauerhaft elastische Verbindung, die auch bei Temperaturschwankungen stabil bleibt.

Praxisbewährt im Einsatz

Die hohe Leistungsfähigkeit des X-BOND MS-K 509 Plus zeigt sich täglich auf Baustellen in ganz Österreich. Einer, der ihn seit Jahren erfolgreich einsetzt, ist Mario Fasching, Verkaufsleiter bei Fischer Parkett: „Für uns ist das der Parkettkleber, der alle Ansprüche perfekt erfüllt. Er ist leicht aufzutragen, hat ein gutes Standvermögen und eine lange Einlegezeit – hervorragend für unseren Ablauf auf der Baustelle. Der Klebstoff entwickelt sehr rasch eine hohe Festigkeit, sodass wir schnell weiterarbeiten können. Das Preis-Leistungs-Verhältnis und der Service von Murexin sind top.“

Perfekt im System

Als Teil des Murexin Parkett- und Klebesystems ist der X-BOND MS-K 509 Plus optimal auf Grundierungen, Nivelliermassen und Reinigungsmittel abgestimmt. So entstehen langlebige und sichere Gesamtlösungen für Bodenleger, die Wert auf Effizienz, Qualität und Nachhaltigkeit legen.

Murexin X-BOND MS-K 509 Plus auf einen Blick

Wasser- und lösemittelfrei – für wohngesunde, emissionsarme Innenräume

Hoher Bindemittelanteil – sichere Haftung, keine Hohlstellen

Rasche Festigkeitsentwicklung – schnelles Weiterarbeiten möglich

Gute Saughaftung – ideal auf unterschiedlichen Untergründen

Trittsschallmindernd – mehr Wohnkomfort

Zertifiziert mit Blauer Engel & EC1 Plus – umwelt- und gesundheitsfreundlich